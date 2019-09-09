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Bayburt Özel İdarespor Kulüp Başkanından istifa açıklaması..

Bayburt Özel idarespor Kulübü Başkanı Muhammet Karaoğlu,Başkanlık görevimi yeni seçilecek başkana bırakmak için istifa ediyorum diyerek sosyal medyada açıklama yaptı.

Bayburt Özel İdarespor Kulüp Başkanından istifa açıklaması..
09 Eylül 2019 Pazartesi 11:19

Bayburt Özel idarespor Kulübü Başkanı Muhammet Karaoğlu,Başkanlık görevimi yeni seçilecek başkana bırakmak için istifa ediyorum diyerek sosyal medyada açıklama yaptı.

Başkan sosyal Medyada yaptığı açıklamada:Bize verilen vazife bu kadardı. Tevdi edilen görevimizi yerine getirmenin huzuru ile ayrılıyor takımımıza başarılar diliyorum.

Başkanın  Sosyal Medya paylaşımı.

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