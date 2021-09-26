Bayburt Özel İdarespor Kahramanmaraş’tan galibiyetle döndü

Bayburt Özel İdarespor sezonun dördüncü haftasında deplasmanda Kahramanmaraspor’u 1-0 mağlup ederek puanını 10’a çıkardı.
Osmaniye 7 Ocak Stadyumunda saat 15.30 da başlayan maçın 22. dakikasında Uğur Mustafa Türk attığı golle Bayburt Özel İdarespor’u 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve maç ilk yarıda atılan golle Bayburt Özel İdarespor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Bayburt Özel İdarespor 2 Ekim Cumartesi günü Genç Osman Stadyumunda Sivas Belediyespor’u ağırlayacak.