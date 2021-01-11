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Bayburt Özel İdarespor da Teknik direktör Bülent Topuzoğlu ile yollar ayrıldı.

Bayburt özelidarespordan yapılan açıklamada Teknik direktör Topuzoğlunun görevine son verildi.

Bayburt Özel İdarespor da Teknik direktör Bülent Topuzoğlu ile yollar ayrıldı.
11 Ocak 2021 Pazartesi 14:53

Bayburtözelidarespordan yapılan açıklama:

Misli com 2.lig Kırmızı grupta mücadele eden Bayburt Özel idarespor’da teknik direktör Bülent Topuzoğlu ile yollar ayrıldı .Ligde zor günler yaşayan sarı siyahlı ekibin Kırklareli Spor’a deplasmanda 3-2 mağlup olmasının ardından  teknik heyetle yolların ayrılmasına karar verildi. Bayburt Özel İdarespor başkanı Şemsettin Çalışkan  konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı;

''Bayburt Özel İdarespor kulübümüzde Teknik Direktör Sayın Bülent Topuzoğlu ve ekibi ile yollarımız bugün itibariyle ayrılmıştır. Sayın Bülent Topuzoğlu'na kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder,bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz''

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