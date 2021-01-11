Bayburt Özel İdarespor da Teknik direktör Bülent Topuzoğlu ile yollar ayrıldı.

Bayburt özelidarespordan yapılan açıklamada Teknik direktör Topuzoğlunun görevine son verildi.

Bayburtözelidarespordan yapılan açıklama:

Misli com 2.lig Kırmızı grupta mücadele eden Bayburt Özel idarespor’da teknik direktör Bülent Topuzoğlu ile yollar ayrıldı .Ligde zor günler yaşayan sarı siyahlı ekibin Kırklareli Spor’a deplasmanda 3-2 mağlup olmasının ardından teknik heyetle yolların ayrılmasına karar verildi. Bayburt Özel İdarespor başkanı Şemsettin Çalışkan konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı;

''Bayburt Özel İdarespor kulübümüzde Teknik Direktör Sayın Bülent Topuzoğlu ve ekibi ile yollarımız bugün itibariyle ayrılmıştır. Sayın Bülent Topuzoğlu'na kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder,bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz''