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Bayburt Özel İdarespor Bandırma Deplasmanından Mağlubiyetle Döndü

Bayburt Özel İdarespor bandırma deplasmanında mücadele ettiği Bandırmaspor’a 2-0 mağlup olarak ligde puan kaybetmeye devam etti.

Bayburt Özel İdarespor Bandırma Deplasmanından Mağlubiyetle Döndü
22 Eylül 2019 Pazar 10:08

Bandırma 17 Eylül stadyumunda saat 16.00 da başlayan maçın 90 dakikası sonunda sahadan 2-0 galip ayrılan taraf ev sahibi Bandırmaspor oldu.

Maçın golleri: Benhur Keser: Dakika 8 – İrfan Başaran : Dakika 43

Bayburt Özel İdarespor gelecek hafta Pazar günü Gençosman Stadyumunda Niğde Anadolu FK ile mücadele edecek

Haftanın maç sonuçları

Bandırmaspor 2 – 0 Bayburt Özel İdarspor

Kırşehir Belediyespor 1 – 2 Elazığspor

Niğde Anadolu FK 0 – 3 Kastamonuspor 1966

Bodrumspor 0 – 4 Van Spor

Ergene Velimeşe 1 – 1 Sivas Belediyespor

Tuzlaspor 0 – 0 Sakaryaspor

Uşak Spor A.Ş. 0 – 2 Ankara Demirspor

Kahramanmaraşspor 2 – 1 Etimesgut Belediyespor

Kardemir Karabükspor 0 – 1 Eyüpspor

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