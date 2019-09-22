Bayburt Özel İdarespor bandırma deplasmanında mücadele ettiği Bandırmaspor’a 2-0 mağlup olarak ligde puan kaybetmeye devam etti.

Bandırma 17 Eylül stadyumunda saat 16.00 da başlayan maçın 90 dakikası sonunda sahadan 2-0 galip ayrılan taraf ev sahibi Bandırmaspor oldu. Maçın golleri: Benhur Keser: Dakika 8 – İrfan Başaran : Dakika 43 Bayburt Özel İdarespor gelecek hafta Pazar günü Gençosman Stadyumunda Niğde Anadolu FK ile mücadele edecek Haftanın maç sonuçları Bandırmaspor 2 – 0 Bayburt Özel İdarspor Kırşehir Belediyespor 1 – 2 Elazığspor Niğde Anadolu FK 0 – 3 Kastamonuspor 1966 Bodrumspor 0 – 4 Van Spor Ergene Velimeşe 1 – 1 Sivas Belediyespor Tuzlaspor 0 – 0 Sakaryaspor Uşak Spor A.Ş. 0 – 2 Ankara Demirspor Kahramanmaraşspor 2 – 1 Etimesgut Belediyespor Kardemir Karabükspor 0 – 1 Eyüpspor