Bayburt özel idarespor Ankarasporu 1 golle geçti.

AN Zentrum Bayburt Özel İdarespor,12 hafta maçında Bayburt Gençosman stadında , Ankaraspor.A.Ş karşılaştı.

BAYBURTGÜNDEM-An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor kendi evinde konuk ettiği Ankaraspor’u 1-0 mağlup ederek puanını 23’e çıkardı.

Ligde 20 puana sahip iki takımın mücadelesinde gülen taraf ev sahibi An Zentrum Bayburt Özel İdare spor oldu.

Maçın ilk 45 dakikası her iki takımın vasat futboluna sahne oldu ve 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor yaptığı oyuncu değişiklikleri sonrası oyunda dengeyi kurdu ve gol pozisyonları üretmeye başladı.

Dakikalar 80’i gösterdiğinde kendi sahasından hızlı çıkan ve rakip defansı eksik yakalayan An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor, İbrahim Alan’ın mükemmel pasını ağlara göndermekte zorlanmayan Ömer çalışkan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçın tamamına bakıldığında 80 dakikası adeta antrenman havasında geçen maçın son 10 dakikası nefes kesen dakikalara dönüştü. Sarı kartların çıktığı ve maç içerisinde futbolcuların birbirlerinin üzerine yürüdüğü ve ev sahibi ekibin iki net gol pozisyonundan yararlanamadığı bir maç haline dönüştü.

Ankaraspor’dan 10 numaralı formayı taşıyan Sedat Cengiz’in maç içerisindeki hırçın tavırları ve tribünleri tahrik eden hareketleri taraftarlardan büyük tepki topladı.

6 dakika uzatması oynanan maçta ev sahibi An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor önemli bir galibiyet alarak puanını 23’e çıkarırken Ankara spor 20 puanda kaldı.

An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor 14 Kasım Pazar günü deplasmanda grupta lider olan Hekimoğlu Trabzon ile karşılaşacak.

STAD GENÇ OSMAN

Hakemler: YUNUS DURSUN (XXX),MEHMET IRAÇ AKPINAR (XXX), ORHAN TİMURTAŞ (XXX)

BAYBURT ÖZEL İDARE: Zülküf (xxx) ,Sefa (xxx),Ali Aydemir xx(Dk 59 Emre xx),Onur (xxx)(Dk 87 Selim xx), İbrahim (xxx),Mehmet Taşcı (xxx),Uğur Aygören (xxx),Yunus Emre (xxx),Uğur Mustafa (xxx)(Dk. 78 Ömer Faruk xxx),,Mustafa Yiğit xx(Dk.59 Ali Fırat xx)Ömer (xxx),

ANKARA SPOR: Ömer (xx),Gökhan (xx),Erdem (x),Furkan (x),Murat Yılmaz (x),Sedat (x),Oğuzhan (x),Alaattin(x),Mehmet (x),Erdal (xx) ,Recep (x)

GOLLER: Ömer Faruk Çalışkan Bayburt,

SARI KARTLAR: Uğur Mustafa, Emre, Mustafa Yiğit Bayburt Özel İdare, Sedat, Mehmet Ankara Spor