Bayburt Özel İdare Spor Başkanı Çalışkan’dan sitem dolu açıklamalar

Bayburt Özel İdarespor Kulübü Başkanı Celil Çalışkan, kulüp tesislerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Özel İdarespor’un desteklenmediğini şampiyonluğa giden bir takımın yalnız bırakıldığını söyleyen Bayburt Özel İdarespor Başkanı Celil Çalışkan, “ Yaklaşık 6 aylık bir süre zarfında büyük bir özveriyle biz çalıştık. Elimizden gelenin en iyisini yaptığımıza ben şahsen inanıyorum. Tabi eksiklerimiz yok mu var. Küçük bir şehir olduğumuz için çok fazla mesai harcamak zorundayız.

Çok başarılı bir sezon geçiriyoruz şuanda. İyi bir noktadayız. Maddi olarak ta bazı ufak tefek sıkıntılarımız olsa da bunları gidermek için çaba sarf ediyoruz. Valimiz, belediye başkanımız her zaman yanımızdalar. Yalnız biz Bayburt’tan gerekli desteği göremiyoruz. Kimliğinde Bayburt yazan, Bayburt sevdalısı olan arkadaşlarımızdan biz gereken desteği bir türlü göremedik. Ufak tefekte olsa yanımızda olmaları gerektiğini biz her sefer dile getirdik. Maalesef bu desteği biz göremiyoruz” şeklinde konuştu.

Tabela kampanyası başlattıklarını fakat ligin yarısına gelmelerine rağmen 16 tane tabela desteği gördüklerini ve sayının yetersiz olduğunu kaydetti.

“30 forma, 50 kombine bilet satışıyla bu işler yürümez”

Sezon başından beri sadece 30 forma satışı ve 50 kombine bilet satışı yaptıklarını dile getiren Çalışkan “Forma satışlarına gelince 30 adet forma satmışız şuana kadar. Toplam 30 adet. Büyük bir başarıdır bu Bayburt için. Kombine bilete gelince 50 tane satmışız. Şimdi kulüp şehrin takımı. Biz İstanbul’dan kalkıyoruz, tüm mesaimizi takımla beraber harcıyoruz, maddi ve manevi her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Yaptığımız halde 50 tane kombine, 30 tane forma ve 16 tane tabela satmışız. Kulübümüze girdi bu kadar dışarıdan. Biz bu şekilde takımı ne kadar daha götürebiliriz. Her seferinde aynı şeyleri biz tekrarladık. Gelin beraber olalım, gelin bir olalım, gelin birlikte olalım. Ama maalesef bir yerde biz bunu başaramıyoruz. Biz artık bu işi ileri doğru götüremiyoruz, yoruluyoruz” dedi.

“Tribünler dolmuyor, bu bizi üzüyor”

Maçlara olan ilginin az olduğunu söyleyen Çalışkan, tribünlerin boş olmasından dolayı serzenişte bulundu. Tribünlerin dolu olmasının oynanan maça katkı sağladığını ve gelir olarak da önemli olduğunun altını çizen Çalışkan şunları söyledi: “Dün maç yaptık tribünlerimiz bomboş. Artık tribün hasılatını geçtik bir kenara cebimizden vermeye başladık. Oradaki güvenlikçilerin parasını kendi cebimizden veriyoruz. Bu takımı biz nasıl ayakta tutacağız. Gerçekten bilmiyoruz”

“Sadece Tebrikler, başarılar dileriz yorumu alıyorum”

Sosyal medyada destek olarak galip gelinen maçlarda sadece tebrik yorumu aldığını dile getiren Çalışkan desteğin bununla sınırlı kalmaması gerektiği vurgusunda bulundu. Gelen yorumlara ‘Takımımıza sahip çıkalım’ diyerek destek çağrısında bulunan Çalışkan, “galibiyetin bir fotoğrafını paylaşıyorum. Ben bunu birkaç defadır deniyorum, halkın nabzını tutmaya çalışıyorum. Yani nasıl destek verecekler. Diyorum ki lütfen şu takıma sahip çıkalım. Sosyal medyada bunu paylaşırken altındaki yorumları takip ediyorum. Tebrikler başkanım. Başarılarınız devamını diliyorum. Sadece bu mesaj var. Başka bir şey yok. Takım başarılı. Bu takım şöyle söylüyorum futbolcu karakteri, teknik ekibi, yönetimi diyebilirim ki Bayburt Özel İdarespor bir daha böyle bir kadroyu yakalayamaz bu bir şans Bayburt için bunu iyi değerlendirelim” ifadelerini kullandı.