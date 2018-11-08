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Bayburt İl Özel İdaresporun yeni hocası Ferruh Özgün

Bayburt İl Özel İdarespor Ferruh Özgün’le kulüp binasında sözleşme imzaladı.

Bayburt İl Özel İdaresporun yeni hocası Ferruh Özgün
08 Kasım 2018 Perşembe 11:15

Takımdaki bazı futbolcularla ilgili yönetimle fikir ayrılığına düşen Bülent Demirkanlı ile yolları ayıran Bayburt İl Özel İdare, aynı gün Uğur Balcıoğlu ile önsözleşme yapmıştı.

Uğur Balcıoğlu ile de anlaşamayan Bayburt İl Özel İdare, Ferruh Özgün’le anlaşmaya vardı. 52 yaşındaki teknik adam bugüne kadar Eyüpspor, Karagümrükspor, Erbaaspor, Tuzlaspor, Fatih Karagümrükspor ve Tokatspor’da teknik direktörlük görevlerinde bulundu. 

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