Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 3 Ligde mücadele eden Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübünde transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
TFF 3 Lig de mücadele eden Bayburt İl Özel İdare Spor; Orhangazi Bld. Spordan Defans oyuncusu Murat İriş ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı İsmail Özbek , " Takımımızın ihtiyacı olan mevkileri belirleyip ince eleyip sık dokuyarak ve Teknik ekibimizin de bilgisi dahilinde Transfer çalışmalarımız devam ediyor.” Dedi.
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