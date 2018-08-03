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BAYBURT İL ÖZEL İDAREDE İRİŞ İMZAYI ATTI.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 3 Ligde mücadele eden Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübünde transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

BAYBURT İL ÖZEL İDAREDE İRİŞ İMZAYI ATTI.
03 Ağustos 2018 Cuma 11:31

TFF 3 Lig de mücadele eden Bayburt İl Özel İdare Spor; Orhangazi Bld. Spordan Defans oyuncusu Murat İriş ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı İsmail Özbek , " Takımımızın ihtiyacı olan mevkileri belirleyip ince eleyip sık dokuyarak ve Teknik ekibimizin de bilgisi dahilinde Transfer çalışmalarımız devam ediyor.” Dedi.

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