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Bayburt İl Özel İdare sporlu Futbolcular Huzur Evini Ziyaret etti.

Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü Futbolcuları, Bayburt Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek Huzurevi sakinleri ile bir araya geldiler.

Bayburt İl Özel İdare sporlu Futbolcular Huzur Evini Ziyaret etti.
01 Şubat 2019 Cuma 12:51

Huzurevi sakinleri ile selamlaşan Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü Teknik Sorumlusu Ferruh Özgün “Çok daha önce düşündüğümüz ama antrenmanlardan ancak vakit bulabildiğimiz bugün geç de olsa ziyaretimizi gerçekleştirmenin ve bu birlikteliği paylaşmanın mutluluğu içerisindeyiz.” dedi.

 

Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü Futbolcuları beraberinde getirdikleri karanfilleri Huzurevi sakinlerine takdim ederken, çikolata ikramında bulundular.

 

Huzurevi’nde kalan bütün yaşlılarla tek tek ilgilenen Futbolcular ve Teknik Ekip huzurevi sakinlerinin hayır dualarını alarak ayrıldılar.

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