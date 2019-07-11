 ﻿
banner399

BAYBURT İL ÖZEL İDARE SPOR 9 FUTBOLCUYLA ANLAŞMA SAĞLADI.

TFF 2. Lig’de oynayacak ekibimiz, 9 Futbolcuyla anlaşma sağladı.Bayburt İl Özel idarespor 9 Futbolcuya imza attırıp renklerine bağladı.

BAYBURT İL ÖZEL İDARE SPOR 9 FUTBOLCUYLA ANLAŞMA SAĞLADI.
11 Temmuz 2019 Perşembe 19:43

Bayburt İl Özel idarespor  İstanbul Çekmeköyde Viya Hukuk brosunda yapılan anlaşma töreninde 7 Futbolcuya imza attırdı.Toplam dokuz Futbolcuyu renklerine bağlayan Bayburt İl özel idarespor,Dış transferde 4,İç transferde 5 futbolcuyla anlaşma sağladı.

İmza töreni İstanbul çekmeköyde yapıldı,Başkan Muhammet Karaoğlu,Bayburtİl Özel idarespor Yönetiminden,Bayburt Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman,Baysiad Başkanı Yaşar Yerlikaya,İşadamı Şemsettin Çalışkan,Şerif Bayram,İşadamı Muharrem Aktürk’ün katılımıyla gerçekleşti.

Dış transferde,Emre Şahin Bodrumspordan,Ali Aydın Sivas belediye spordan,Ethem Ercan Pülgir Kahramanmaraşspordan,Gencay Ertan Zonguldak kömürspordan transfer edildi ve imzalar atıldı.

İç transferde,İsmet Kavuştu,Alişan Şeker,Yusuf Onur,Volkan Çekiç,Niyazi Çolak’la anlaşmaya varıldı.

Etiketler; #bayburtspor
İlgili Galeriler
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Büyük İstanbul İftarı
Büyük İstanbul İftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Eyüpsultan Birlik gecesi
Eyüpsultan Birlik gecesi
Önceki Haber
BAYBURT KEHRİBARI MTA ŞEHİT CUMA DAĞ TABİAT TARİHİ MÜZESİNDE SERGİLENECEK
Sonraki Haber
BAYBURT İL ÖZEL İDARE SPOR 9 FUTBOLCUYLA ANLAŞMA SAĞLADI.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.