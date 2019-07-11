TFF 2. Lig’de oynayacak ekibimiz, 9 Futbolcuyla anlaşma sağladı.Bayburt İl Özel idarespor 9 Futbolcuya imza attırıp renklerine bağladı.
Bayburt İl Özel idarespor İstanbul Çekmeköyde Viya Hukuk brosunda yapılan anlaşma töreninde 7 Futbolcuya imza attırdı.Toplam dokuz Futbolcuyu renklerine bağlayan Bayburt İl özel idarespor,Dış transferde 4,İç transferde 5 futbolcuyla anlaşma sağladı.
İmza töreni İstanbul çekmeköyde yapıldı,Başkan Muhammet Karaoğlu,Bayburtİl Özel idarespor Yönetiminden,Bayburt Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman,Baysiad Başkanı Yaşar Yerlikaya,İşadamı Şemsettin Çalışkan,Şerif Bayram,İşadamı Muharrem Aktürk’ün katılımıyla gerçekleşti.
Dış transferde,Emre Şahin Bodrumspordan,Ali Aydın Sivas belediye spordan,Ethem Ercan Pülgir Kahramanmaraşspordan,Gencay Ertan Zonguldak kömürspordan transfer edildi ve imzalar atıldı.
İç transferde,İsmet Kavuştu,Alişan Şeker,Yusuf Onur,Volkan Çekiç,Niyazi Çolak’la anlaşmaya varıldı.
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