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BAYBURT GRUPTAN BİR TRANSFER DAHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 3 Ligde mücadele eden Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübünde transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

BAYBURT GRUPTAN BİR TRANSFER DAHA
08 Temmuz 2017 Cumartesi 13:56

TFF 3 Lig de mücadele eden Bayburt Grup; Batman Petrol Spor ‘dan Kanat oyuncusu Tolga Yıldız ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Hikmet Şentürk, "Teknik Sorumlumuzun listesinde olan Tolga Yıldız ile imzaları attık ve kadromuza dahil ettik.

Yeni transferimiz takımımıza hayırlı olsun ” diye konuştu.

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