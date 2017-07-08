BAYBURT GRUPTAN BİR TRANSFER DAHA

TFF 3 Lig de mücadele eden Bayburt Grup; Batman Petrol Spor ‘dan Kanat oyuncusu Tolga Yıldız ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Hikmet Şentürk, "Teknik Sorumlumuzun listesinde olan Tolga Yıldız ile imzaları attık ve kadromuza dahil ettik.

Yeni transferimiz takımımıza hayırlı olsun ” diye konuştu.