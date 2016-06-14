Bayburt Grup transfere devam etti

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 3 Ligde mücadele eden Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübünde transfer çalışmaları devam ediyor.

Bayburt Grup transfere devam etti
banner330
2015/2016 Futbol Sezonunda TFF 3 Lig 2 gurupta mücadele eden ve sezonu Şampiyon bitiren Etimesgut Belediye Spordan Ön Libero Ahmet Üner ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor  Kulüp  Başkanı Hikmet Şentürk; 
" Teknik Sorumlumuzun listesinde olan 2 Futbolcu ile imzaları atmış ve bu sezon bir kolej takımı oluşturma amacıyla kadromuza hedefimizdeki Ahmet Üneri’de katmış olduk.
 Hedefi olan bir takım savaşan, tam bir kolej takımı kurmak için transferlerimiz devam edecek. Yeni transferimiz takımımıza hayırlı olsun ” dedi.
İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
BAYDER'DEN KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNE ÖNEMLİ KATKI
Sonraki Haber
Bayburt Valisi Görevine başladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.