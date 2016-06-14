Bayburt Grup transfere devam etti

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 3 Ligde mücadele eden Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübünde transfer çalışmaları devam ediyor.

2015/2016 Futbol Sezonunda TFF 3 Lig 2 gurupta mücadele eden ve sezonu Şampiyon bitiren Etimesgut Belediye Spordan Ön Libero Ahmet Üner ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Hikmet Şentürk;" Teknik Sorumlumuzun listesinde olan 2 Futbolcu ile imzaları atmış ve bu sezon bir kolej takımı oluşturma amacıyla kadromuza hedefimizdeki Ahmet Üneri’de katmış olduk.Hedefi olan bir takım savaşan, tam bir kolej takımı kurmak için transferlerimiz devam edecek. Yeni transferimiz takımımıza hayırlı olsun ” dedi.