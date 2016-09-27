Bayburt Grup tat vermiyor

Bayburt Grup Özel İdare Spor Van BBSK deplasmanından 1-0 mağlup ayrıldı.

Bayburt Grup tat vermiyor
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İlk devresi 0-0 biten karşılaşmanın 82. dakikasında Van BBSK ‘dan Berkay Yüksel’in attığı golle Bayburt Grup deplasmandan puansız dönmüş oldu.

Bayburt Grup Özel İdare Spor önümüzdeki hafta kendi sahasında Manavgatspor’u ağırlayacak.

Haftanın maç sonuçları

Van BBSK   1 – 0   Bayburt Grup Özel İdare

Cizre Spor   1 – 1   Kartalspor

24 Erzincanspor   0 – 0   Kozan Belediyespor

Manavgatspor   1 – 1   Karacabey Birlikspor

Beylerbeyispor  1 – 3   Sancaktepe Belediyespor

Tekirdağspor   0 – 2   Çorum Belediyespor

Gölcükspor   2 – 1   Kızılcabölükspor

Ankara Demirspor  0 – 1   Altay

Erzin Belediyespor   0 – 3   Kocaelispor

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