Bayburt Grup tat vermiyor

İlk devresi 0-0 biten karşılaşmanın 82. dakikasında Van BBSK ‘dan Berkay Yüksel’in attığı golle Bayburt Grup deplasmandan puansız dönmüş oldu.
Bayburt Grup Özel İdare Spor önümüzdeki hafta kendi sahasında Manavgatspor’u ağırlayacak.
Haftanın maç sonuçları
Van BBSK 1 – 0 Bayburt Grup Özel İdare
Cizre Spor 1 – 1 Kartalspor
24 Erzincanspor 0 – 0 Kozan Belediyespor
Manavgatspor 1 – 1 Karacabey Birlikspor
Beylerbeyispor 1 – 3 Sancaktepe Belediyespor
Tekirdağspor 0 – 2 Çorum Belediyespor
Gölcükspor 2 – 1 Kızılcabölükspor
Ankara Demirspor 0 – 1 Altay
Erzin Belediyespor 0 – 3 Kocaelispor