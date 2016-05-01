BAYBURT GRUP, SON MAÇINDA RAKİBİNİ BELİRLEDİ .BEYLERBEYİ

Bayburt Grup Özel İdare Spor sezonun son maçında konuk ettiği Darıca Gençlerbirliği Spor’la 1-1 kalarak sezonu 61 puanla ikinci olarak tamamladı.

Bayburt Grup son maçında aldığı ceza nedeniyle boş tribünlere oynamak mecburiyetinde kaldı. İlk kez seyircisiz maç oynayan Bayburt Grup Özel İdare Spor yedek ağırlıklı çıktığı maçta iyi mücadele ettiler.

Sessizlik içerisinde tadı ve tuzu olmayan maçın ilk devresinin 45. dakikasında kornerden gelen topu kafa vuruşuyla ağlara gönderen Fatih Arat Bayburt Grup’u 1-0 öne geçirdi ve ilk devre bu şekilde sona erdi.

Maçın ikinci devresine iyi başlayan ve gol arayan takım Darıca Gençlerbirliği oldu. Maçın 76. dakikasında defansta ev sahibi ekibin yaptığı hatayı iyi değerlendiren Darıca Gençlerbirliği Murat Can Bölükbaşı attığı golle maç 1-1 oldu. İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve maç bu skorla sonuçlandı.

Aldığı 1 puanla puanını 61 yapan ve Niğde Belediye spor’la olan ikili averajla Bayburt Grup grubu ikinci sırada bitirerek play- off maçında 05.05.2016 Perşembe günü Beylerbeyi spor deplasmanına gidecek. İkinci maç ise 09.05.2016 Pazartesi günü Beylerbeyi spor’la Genç Osman Stadyumunda oynanacak ve finale kalan takımlar belirlenmiş olacak.

Haftanın maç sonuçları

Bayburt Grup Özel İdare 1 – 1 Darıca Gençlerbirliği

Gölcükspor 2 – 0 Niğde Belediyespor

24 Erzincanspor 1 – 1 Beylerbeyispor

Çorum Belediyespor 1 – 0 Körfez İskenderunspor

Van BBSK 3 – 0 Manavgatspor

Batman Petrolspor 2 – 1 Dardanelspor

Bergama Belediyespor 2 – 4 Tavşanlı Linyitspor

Çine Madranspor P – P Sandıklıspor





STAT: GENÇ OSMAN





HAKEMLER: BATUHAN GÜLTEK ***, NEVZAT TEKER***,İLKER AYTEN***





BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR: Akın İsmail xx, İbrahim xx, Süleyman xx, Yunus Emre xx, Sergen xx, Yusuf xx, Hüseyin Emre xx, Samet xx (Dk. 86 Serdar x), Fatih xx,Hayri Mert x( Dk.74 Uğur x), Murat A.x( Dk.79 Selçuk xx)





DARICA GENÇLERBİRLİĞİ SPOR: Gökhan x x,Ferhat x,Sinan xx, Lokman xx, Selçuk x, Serhan x(Dk. 46 İbrahim x), Anıl x( Dk.74 Burak xx), Aykut x(Dk. 46 Murat x), Tuncay x,Gökhan Erdoğan x, Hayrullah xx



GOLLER: Dk.45 Fatih Arat ( Bayburt Grup Özel İdare), Dk 77 Murat Bölükbaşı (Darıca Gençlerbirliği)





SARI KARTLAR: İbrahim (Bayburt Grup) Aykut, Sinan ( Darıca Gençlerbirliği Spor )

