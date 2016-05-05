Bayburt grup Play-off İlk Maçı Bu gün Beylerbeyispor’la

Bayburt grup Play-off hedefine ulaşan temsilcimizin ilk rakibi Beylerbeyispor’la bugün İstanbulda karşılaşacak Maç saat 14.00’de Beylerbeyi stadında oynanacak.

Bayburt grup Play-off İlk Maçı Bu gün Beylerbeyispor’la
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Statüt gereği ligi ikincisinin beşinciyle, lig üçüncüsünün ise dördüncüyle oynayacağı play-off maçları bugün  başlıyor.
 
 Son maçından 1 puanla ayrılarak aynı puana sahip olduğu Niğde Belediyespor'un ikili averajla önüne geçen Bayburt Grup, lig beşincisi Beylerbeyispor'la karşılaşacak.
Bugün  İstanbul deplasmanında oynanacak olan ilk maçın ardından rövanş 9 Mayıs'ta Gençosman'da oynanacak.
Play-off mücadelesindeki diğer maç ise Niğde Belediyespor ile Çorum Belediyespor arasında oynanacak.
 
 Öte yandan Kastamonuspor'un 2. Lig'e yükseldiği Spor Toto 3. Lig 3. Grup'tan Körfez İskenderunspor, Tavşanlı Linyitspor, Çine Madran ve Sandıklıspor ise BAL Ligi'ne düşen ekipler oldu. 
 
 

Etiketler; #Bayburt Grup
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