BAYBURT GRUP, İŞİ YOKUŞA SÜRÜYOR.!

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta son iki haftaya girilirken Bayburt Grup play-off mücadelesine kalmayı garantileyeceği maçta hayal kırıklığı yaşattı.

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta son iki haftaya girilirken Bayburt Grup play-off mücadelesine kalmayı garantileyeceği maçta hayal kırıklığı yaşattı. Bugün oynanan 35. hafta karşılaşmasında ligde 7. sırada yer alan ve play-off mücadelesi veren Gölcük spor'u ağırlayan Bayburt Grup, sezonun en etkisiz oyunlarından birini sergilediği maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.

Saat 15.00'te Genç Osman Stadyumu'nda Mehmet Karanlık, İlker Karaciğer, İrfan Genç üçlüsünün yönetimiyle başlayan maça taraftarlarda yoğun ilgi gösterdi. Play-off yolunda takımı içerde ve deplasmandaki maçlarda yalnız bırakmayan taraftar grupları Gölcük karşısında da 90 dakika boyunca desteğini sürdürdü.

Maçın başında kalesinde gördüğü iki net pozisyonu kalecisi Akın İsmail Köroğlu'nun başarılı müdahaleleriyle atlatan temsilcimiz 21. dakikada ise ilk gol pozisyonuna girdi. İbrahim Kongur rakip oyuncunun ayağından söküp aldığı topu ceza sahasına girdiği anda Yunus Emre Yalçın'a çıkardı. Yunus Emre Yalçın'ın sert vuruşu rakip oyuncuya çarpıp dışarı çıktı. Gölcük spor'un daha etkili olduğu maçın 45. dakikasında temsilcimiz ikinci kez gol pozisyonuna girdi. Yener Demirci'nin ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci parmaklarının ucu ile dışarı çeldi. İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarının hemen başında Gölcük spor'un çok net pozisyonunda kaleci yine geçit vermedi. Bayburt Grup'un maçtaki en iyisi olan kaleci Akın İsmail Köroğlu, 48. dakikada Gölcük sporlu Abuzer Gaffar Toplu'nun sert vuruşunda topu iyi çıkardı. Her iki takımın da atak futbol oynadığı maçın 50. dakikasında ise Erçin'in ceza sahası dışından orta şut karışımı vuruşu kaleye yöneldi. Gölcük spor'un kalecisi kaleye giden topu üst direğin önünde dışarı tokatladı. 52. dakikada ise ceza sahasına gelen ortaya İbrahim Kongur iyi yükseldi. Kongur'un vuruşu kalecide kaldı.

Karşılıklı ataklarla geçen maçta golü Gölcük spor buldu. 72. dakikada ceza sahasında karambolde kalan topu Mehmet Sayan filelerle buluşturdu. Golün ardından oyunda düşen Bayburt Grup, 5 dakika sonra kalesinde bir gol daha gördü. 77. dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü Ender attı. Uzatma dakikalarına bu skorla giren maçta Bayburt Grup beklenmedik bir anda golü buldu.

Maçın skorunu belirleyen Bayburt Grup'un golünü Fatih Arat kaydetti. Maç Gölcükspor2un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

















STAT: GENÇ OSMAN

HAKEMLER: MEHMET KARANLIK *,İLKER KARACİĞER *,İRFAN GENÇ*

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR: Akın İsmail xx, Erçin xx, Yener xx, Yunus Emre x, Ömer xx, Ali x, Yunus Emre Yalçın x(Dk. 82 Fatih x), Yasin x(Dk.81 Süleyman x), İbrahim x(Dk.46 Yusuf x), Oltan xx, Murathan x,

GÖLCÜK SPOR: Gökhan x x,Sezgin x(Dk.85 Âdem Hakan x ),Yeldar xx, Aziz xx( Dk.80 Polat x),Abuzer x, Ender xx(Dk. 82 Oğuzhan x),Ensar x, Bilal xx, Aydın x,Fatih x, Mehmet xx

GOLLER: Dk.90 Fatih ( Bayburt Grup Özel İdare), Dk 70, Mehmet Sayan,Dk.76 Ender ( Gölcük spor)

SARI KARTLAR: Murathan,Can (Bayburt Grup) Aydın ( Gölcük Spor )

