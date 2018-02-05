Bayburt Grup İl Özel İdare Spor 3'te 3 yaptı.

Bayburt Grup İl Özel İdare Spor Genç Osman’da saat 13.30’da başlayan karşılaşmada Çanakkale Dardanel Spor’u ağırladı.
Mücadelenin ilk dakikalarından ilk yarının sonuna kadar ev sahibi takım galibiyet için golü Rakip takım Dardanel Spor ise gol yememek adına ataklara direnmeye çalıştı ve ilk 45 dakika 0 – 0 lık sonuçla bitti.
Karşılaşmanın ikinci devresinde ise Bayburt Grup aradığı golü 87 dakika da Haci Şükrü’nün ayağından kazandı.
Ev sahibi takımın golünden sonra beraberlik için açılan Dardanel e kontrataklarla saldıran Bayburt Grup Nazif’in şutunun direkte patlaması ile ikinci golden oldu.
Başka da atak ve sonuç olmayınca Bayburt Grup evinde Çanakkale Dardanel Sporu 1 gol ve 3 puanı alarak uğurladı.
STAT: GENÇ OSMAN
HAKEMLER: DEMOKRAT ÖZGÜR GÜNEŞ XX HÜSEYİN OTYAKMAZ XX ALİ ORHUN KARA XX
BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: Ramazan xxx , Barış xxx( Dk. 62 Haci Şükrü xxx),Özkan xxx ,Güray xx( Dk. 80 Nazif xx), , Rahmi xxx, Hasan xxx, Eren xxx , Zafer x x, Güney xx( Dk. 89 Mert x), Coşkun x, Ali Kemal xx
ÇANAKKALE DARDANEL SPOR: Cüneyt xx, Hüseyin xx( Dk. 89 Furkan x), Ahmet xx (Dk. 69 Hıdır x), Uğur x, Fırat xx, Ufuk x ( Dk. 52 Mert x), Serhat x, Mustafa xx,Sergen xx, Hasan xx, Şahin Ali xx
GOL : Haci Şükrü (Bayburt Grup)
SARI KARTLAR: Haci Şükrü, Rahmi, Zafer, Coşkun ( Bayburt Grup) Mustafa (Çanakkale Dard. Spor)
İlgili Galeriler