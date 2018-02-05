Bayburt Grup İl Özel İdare Spor 3'te 3 yaptı.

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Ziyaret ve incelemelerine Bayburt Tapu İl Müdürlüğü’nden başlayan Vali Pehlivan, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral’dan bilgiler alarak birimleri gezdi. Vali Pehlivan tespit ve değerlendirmelerde bulunup vatandaş odaklı hizmet anlayışına yönelik beklentilerini dile getirdi. İncelemelerini Kadastro ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ziyaretiyle sürdüren Vali Pehlivan Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Müdürü Hasan Saka’dan çalışmaları hakkında brifing aldı. Vali Pehlivan ziyaretleri kapsamında son olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne geçti. Kurum yerleşkesine gelişinde kendisini karşılayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu ile birimleri dolaşan Vali Pehlivan kurum personelinden çalışmaları hakkında bilgiler alıp tavsiyelerde bulundu. İncelemeleri sırasında tespit ettiği muhtelif eksikliklerin giderilmesi için ilgililere talimat veren Vali Pehlivan, hizmetlerin sunumunda azami hassasiyet gösterilmesini, mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini, vatandaşların kurumlardan memnun şekilde ayrılmasının sağlanmasını, birimlerde tertip, düzen ve temizlik konularına özen gösterilmesini istedi. Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral, Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ve ilgili kurum yöneticileri eşlik etti.
Ziyaret ve incelemelerine Bayburt Tapu İl Müdürlüğü’nden başlayan Vali Pehlivan, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral’dan bilgiler alarak birimleri gezdi. Vali Pehlivan tespit ve değerlendirmelerde bulunup vatandaş odaklı hizmet anlayışına yönelik beklentilerini dile getirdi. İncelemelerini Kadastro ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ziyaretiyle sürdüren Vali Pehlivan Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Müdürü Hasan Saka’dan çalışmaları hakkında brifing aldı. Vali Pehlivan ziyaretleri kapsamında son olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne geçti. Kurum yerleşkesine gelişinde kendisini karşılayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu ile birimleri dolaşan Vali Pehlivan kurum personelinden çalışmaları hakkında bilgiler alıp tavsiyelerde bulundu. İncelemeleri sırasında tespit ettiği muhtelif eksikliklerin giderilmesi için ilgililere talimat veren Vali Pehlivan, hizmetlerin sunumunda azami hassasiyet gösterilmesini, mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini, vatandaşların kurumlardan memnun şekilde ayrılmasının sağlanmasını, birimlerde tertip, düzen ve temizlik konularına özen gösterilmesini istedi. Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral, Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ve ilgili kurum yöneticileri eşlik etti.
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Bayburt Grup İl Özel İdare Spor 3'te 3 yaptı.

Bayburt Grup İl Özel İdare Spor Genç Osman’da saat 13.30’da başlayan karşılaşmada Çanakkale Dardanel Spor’u ağırladı.

Bayburt Grup İl Özel İdare Spor 3'te 3 yaptı.
05 Şubat 2018 Pazartesi 12:19
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Mücadelenin ilk dakikalarından ilk yarının sonuna kadar ev sahibi takım galibiyet için golü Rakip takım Dardanel Spor ise gol yememek adına ataklara direnmeye çalıştı ve ilk 45 dakika 0 – 0 lık sonuçla bitti.

 

Karşılaşmanın ikinci devresinde ise Bayburt Grup aradığı golü 87 dakika da Haci Şükrü’nün ayağından kazandı.

Ev sahibi takımın golünden sonra beraberlik için açılan Dardanel e kontrataklarla saldıran Bayburt Grup Nazif’in şutunun direkte patlaması ile ikinci golden oldu.

Başka da atak ve sonuç olmayınca Bayburt Grup evinde Çanakkale Dardanel Sporu  1 gol ve 3 puanı alarak uğurladı.

 

STAT: GENÇ OSMAN

 

HAKEMLER: DEMOKRAT ÖZGÜR GÜNEŞ XX HÜSEYİN OTYAKMAZ XX ALİ ORHUN KARA XX

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: Ramazan xxx , Barış  xxx( Dk. 62 Haci Şükrü xxx),Özkan xxx ,Güray xx( Dk. 80 Nazif xx), , Rahmi xxx, Hasan xxx, Eren xxx , Zafer x x,  Güney xx( Dk. 89 Mert x), Coşkun x, Ali Kemal  xx

ÇANAKKALE DARDANEL SPOR: Cüneyt  xx, Hüseyin xx( Dk. 89 Furkan x), Ahmet xx (Dk. 69 Hıdır x), Uğur x, Fırat xx, Ufuk x ( Dk. 52 Mert x), Serhat x, Mustafa  xx,Sergen  xx, Hasan  xx, Şahin Ali  xx

 

GOL : Haci Şükrü  (Bayburt Grup)

 SARI KARTLAR: Haci Şükrü, Rahmi, Zafer, Coşkun ( Bayburt Grup) Mustafa  (Çanakkale Dard. Spor)

 

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Etiketler; #Bayburt Grup İl Özel İdare Spor
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