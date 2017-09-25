Bayburt Grup Evinde Kaybetti

Bayburt Grup Özel İdare Spor kendi sahasında konuk ettiği Yeni Altıdağ Belediyespor’a 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Karşılaşma saat 15.00’da Genç Osman Stadyumu’nda başladı.

Karşılaşmanın ilk 30 dakikası vasat bir havada geçen mücadelenin 33. dakikasında atağa çıkan temsilcimiz Yunus Ünal’la gol pozisyonuna girdi. Yunus rakibi Emrah’ın müdahalesi sonucu ceza sahası içerisinde yerde kalmasıyla hakem penaltı düdüğünü çaldı. Penaltı atışını kullanan Yunus takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

Bu golün ardından rakibini baskı altına alan temsilcimiz Hüseyin Ali Pala’nın son dakikalarda bulduğu fırsatları değerlendirememesi ve kaçırdığı gol ve goller ile adeta saç baş yoldururken ilk 45 dakika sona erdi.

Soyunma odasına 1 farklı üstünlükle giren temsilcimiz rakibin 47. Dakikada Oktay’ın Kafa Golüne engel olamayarak sonucu 1 – 1 taşıdı.

Müsabakanın 53dakikasında yine sahneye çıkan Yunus 2 golünü atarak takımını ümitlendirse de Yeni Altındağ Belediye Sporcularının aşırı istemeleri ve sahaya galibiyet için çıkmış halleri ile 73 Dakikada Bülent ve 90. Dakika da Hüseyin ile buldukları goller ile maçtan 3-2 galip ayrılmasını bildiler.

Karşılamanın uzatma dakikalarında ataklar yapsa da ev sahibi takım amacına ulaşamadan maçı kendi saha ve seyircisi önünde mağlup bitirdi.

Haftanın maç sonuçları

Bayburt Grup Özel İdare 2 – 3 Yeni Altındağ Bld.

Bergama Belediyespor 4 – 2 Dardanelspor

Çatalcaspor 1 – 3 Kemerspor 200

Halide Edip Adıvar SKb 2 – 0 Ofspor

Manisa BBSK 2 – 0 Erzin Belediyespor

Erbaaspor 1 – 0 12 Bingölspor

Batman Petrolspor 2 – 0 Orhangazi Belediyespor

Orhangazi Belediyespor 1 – 0 Manisa BBSK