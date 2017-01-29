BAYBURT GRUP Deplasman’da Umduğunu bulmadı…

Deplasmandan en az 1 puanla ayrılmayı hedefleyen Bayburt Grup maçın 22. dakikasında Umut Koray Öz’ün attığı golle 1-0 mağlup duruma düştü. Yediği gole cevap vermek için ataklar sergileyen Bayburt ekibi gol bulamadı ve maçın ilk devresi 1-0 Erzin Belediyespor’un üstünlüğüyle kapandı.
Hakemler Sercan Murat Gündüzler** , Nurettin Taşkelen** , Erhan Gündüz**
Stad : Erzin İlçe
Erzin Belediye Spor : Ömer Kavurkacı***, Şahin Tüter*** Metin ***, Nureddin Ersoy*** , Samed Ali Kaya**(Dk.90+2 Umut Çelik*), Umut Koray Öz****(Dk.87 Oğuzhan* ), Yılmaz Lüle**** , Tuncer ***, Onur Çakır*** , Fatih ***, Abdullah*** (Dk.78 Serhat *)
Bayburt Grup Özel İdare Gençlik Ve Spor: Ramazan** , Yener ** , Eren*,(Dk.88 Aykut*), Hasan Gündoğdu* , Batuhan * , Eren Görür *(Dk.78 Sinan) , Baran ** , Erçin ** , Gökhan* , (Hasan Ustubucu*) , Sergen * Aykut*
Sarı Kartlar: Serhat , Samed Ali Kaya , (ERZİN BELEDİYE SPOR ) Yener ,Aykut (BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR )
Gol : Dk.21 Umut Koray Öz
Spor Toto 3.lig 1.grubunda mücadele eden Erzin Belediye Spor kendi saha ve seyircisi önünde grubun güçlü ekiplerinde Bayburt Özel İdare Gençlik Ve Spor’u 1-0 mağlup etti.Erzin Belediye Spor'a üç puan getiren golü Umut Koray Öz attı. İyi yönetim göstermeyen maçın hakemleri bitiş düdüğünün ardından taraftarlardan büyük tepki aldı.
Bayburt Grup Özel İdare Spor ligin ikinci yarısında oynanan 3 maçta ikinci mağlubiyetini Erzin Belediyespor deplasmanında 1-0 yenilerek aldı.
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