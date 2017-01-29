BAYBURT GRUP Deplasman’da Umduğunu bulmadı…

Bayburt Grup Özel İdare Spor ligin ikinci yarısında oynanan 3 maçta ikinci mağlubiyetini Erzin Belediyespor deplasmanında 1-0 yenilerek aldı.

Deplasmandan en az 1 puanla ayrılmayı hedefleyen Bayburt Grup maçın 22. dakikasında Umut Koray Öz’ün attığı golle 1-0 mağlup duruma düştü. Yediği gole cevap vermek için ataklar sergileyen Bayburt ekibi gol bulamadı ve maçın ilk devresi 1-0 Erzin Belediyespor’un üstünlüğüyle kapandı.Hakemler Sercan Murat Gündüzler** , Nurettin Taşkelen** , Erhan Gündüz**Stad : Erzin İlçeErzin Belediye Spor : Ömer Kavurkacı***, Şahin Tüter*** Metin ***, Nureddin Ersoy*** , Samed Ali Kaya**(Dk.90+2 Umut Çelik*), Umut Koray Öz****(Dk.87 Oğuzhan* ), Yılmaz Lüle**** , Tuncer ***, Onur Çakır*** , Fatih ***, Abdullah*** (Dk.78 Serhat *)Bayburt Grup Özel İdare Gençlik Ve Spor: Ramazan** , Yener ** , Eren*,(Dk.88 Aykut*), Hasan Gündoğdu* , Batuhan * , Eren Görür *(Dk.78 Sinan) , Baran ** , Erçin ** , Gökhan* , (Hasan Ustubucu*) , Sergen * Aykut*Sarı Kartlar: Serhat , Samed Ali Kaya , (ERZİN BELEDİYE SPOR ) Yener ,Aykut (BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR )Gol : Dk.21 Umut Koray ÖzSpor Toto 3.lig 1.grubunda mücadele eden Erzin Belediye Spor kendi saha ve seyircisi önünde grubun güçlü ekiplerinde Bayburt Özel İdare Gençlik Ve Spor’u 1-0 mağlup etti.Erzin Belediye Spor'a üç puan getiren golü Umut Koray Öz attı. İyi yönetim göstermeyen maçın hakemleri bitiş düdüğünün ardından taraftarlardan büyük tepki aldı.