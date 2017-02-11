Bayburt Deplasmandan Bir Puanla Döndü

STAT: Evrenseki Stadı
HAKEMLER: Semih Kurt (x), Turgut Evran (xx), Mehmet Aldemir (xx)
MANAVGATSPOR: İsmail (xxx)- Fikret (xx), Öner (xx)(Dk.46 Ferhat xxx), Ahmet (xx)(Dk.81 Kemal), Anıl (xxx), Emre (xx), Halil (xx), Şerif (xx), Muhammet (xx), Burak Özcan (xx), Burak Arslan (xx)(Dk.46 Enver xx)
BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: Ramazan (xx)- Yener (xx), Sertaç (xx), Sinan (xx)(Dk.78 Hasan Üstübücü xx), Hasan Gündoğdu (xx)(Dk.82 Eren), Aykut Sarıdoğan (xxx), Batuhan (xxx), Baran (xx)(Dk.87 Yücel), Erçin (xx), Aykut Topal (xxx), Onur (xx)
GOLLER: Dk.61 Ferhat (Manavgatspor), Dk.73 Batuhan (Bayburt Grup Özel İdare)
SARI KARTLAR: Burak Arslan, Şerif (Manavgatspor), Aykut Topal, Erçin, Sertaç (Bayburt Grup Özel İdare)
SPOR Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grup'ta mücadele eden Manavgatspor, sahasında Bayburt Grup Özel İdare'yle 1-1 berabere kaldı.
32'nci dakikada gelişen Manavgatspor atağında ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Ahmet'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.
49'uncu dakikada orta sahadan atılan pasla sol taraftan ceza sahasına giren Manavgatsporlu Ahmet'in vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
61'inci dakikada Manavgatspor kalecisi İsmail'in uzun pasında topla buluşan Ferhat sağ taraftan ceza sahasına girdoi düzgün vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.
73'üncü dakikada Bayburt Grup Özel İdare atağında Baran'ın pasıyla topla buluşan Batuhan sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.
Karşılaşma 1-1 tamamlandı.
Bayburt Grup Özel İdare Spor deplasmanda mücadele ettiği Manavgatspor’la 1-1 kalarak bir puanla evine döndü.
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