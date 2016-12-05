Bayburt Deplansmandan ’dan Puansız Döndü

Bayburt Grup Özel İdare Spor 24 Erzincanspor’a deplasmanda 2-0 mağlup olarak sahadan ayrıldı.

Komşu il Erzincan deplasmanından puan veya puanlar alarak dönmek isteyen Bayburt Grup umduğunu bulamadı ve sahadan 2-0 mağlup ayrılarak ligde puan açısından sıkıntılı bir konuma geldi.

Maçın ilk devresi 44.dakikada 24 Erzincanspor’dan Yasin Dülger’in kaydettiği golle tamamlandı. İkinci devrenin 57. dakikasında Bayburt Grup’tan Tuncay Öndel kırmızı kart gördü ve Bayburt ekibi 10 kişi kaldı. 68. dakikada ev sahibi ekip Sefer Sever’de skoru 2-0 yaptı. Yadiği golden sonra iyice oyun disiplininden kopan Bayburt Grup sahadan 2-0 mağlup ayrıldı ve 19 puanda kaldı.

Bayburt Grup Özel İdare Spor haftaya Pazar günü Gölçükspor’la kendi sahasında mücadele edecek.