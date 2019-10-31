Türkiye Ziraat Kupası 4.Tur eleme maçında Bayburtsporun Efsane Başkanı 2016 yılında hayata gözlerini yuman ,Rahmetli Kurban Yazoğlu unutulmadı.
Türkiye Ziraat Kupası 4.Tur eleme maçında Bayburtsporun Efsane Başkanı İşadamı Kurban Yazoğlu Bayburtözelidarespor tribününde taraftarın yaptığı koreografiyle anıldı.
Pankartta “Efsane Başkan Kurban Yazoğlunu Rahmetle Minnetle anıyoruz” diye yazıldı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Bayburt İl Özel İdare Spor, sahasında Bursaspor'u konuk etti. Bayburtlu taraftarlar, hazırladıkları koreografiyle 2016 yılında hayata gözlerini yuman eski başkanları Kurban Yazoğlu'nu andı.
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