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Bayburt Bursa Maçında Efsane Başkan Unutulmadı..

Türkiye Ziraat Kupası 4.Tur eleme maçında Bayburtsporun Efsane Başkanı 2016 yılında hayata gözlerini yuman ,Rahmetli Kurban Yazoğlu unutulmadı.

Bayburt Bursa Maçında Efsane Başkan Unutulmadı..
31 Ekim 2019 Perşembe 15:54

Türkiye Ziraat Kupası 4.Tur eleme maçında Bayburtsporun Efsane Başkanı İşadamı Kurban Yazoğlu Bayburtözelidarespor   tribününde  taraftarın yaptığı  koreografiyle anıldı.

Pankartta “Efsane Başkan Kurban Yazoğlunu Rahmetle Minnetle anıyoruz” diye yazıldı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Bayburt İl Özel İdare Spor, sahasında Bursaspor'u konuk etti. Bayburtlu taraftarlar, hazırladıkları koreografiyle 2016 yılında hayata gözlerini yuman eski başkanları Kurban Yazoğlu'nu andı.

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