Bayburt Belediyespor’dan Anlamlı Davranış

İlimizi Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grupta temsil eden Bayburt Belediyespor Bahçecikspor maçında seramoniye üzerinde Türk Bayrağı olan tişörtlerle çıktı.

Son günlerde İstanbul Beşiktaş ve Kayseri’de gerçekleştirilen ve birçok vatandaşımızla güvenlik görevlimizin şehit düştüğü birçoğunun da yaralandığı hain terör saldırıları üzerine Bayburt Belediyesporlu oyuncularda teröre tepkilerini seramoniye üzerlerinde Türk Bayrağı olan tişörtlerle çıkarak gösterdiler.Son haftalarda aldığı başarısız sonuçlara rağmen centilmenliği asla elden bırakmayan Belediye Sporlu oyuncuların bu anlamlı hareketi takdirle karşılanırken maçı izlemeye gelen taraftarlarda alkışlarla destek verdiler. Bayburt Belediyespor, centilmenlik adına son derece güzel görüntülerin yaşandığı maçı ise 4-o mağlup tamamladı.