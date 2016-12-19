Bayburt Belediyespor’dan Anlamlı Davranış

İlimizi Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grupta temsil eden Bayburt Belediyespor Bahçecikspor maçında seramoniye üzerinde Türk Bayrağı olan tişörtlerle çıktı.

Bayburt Belediyespor’dan Anlamlı Davranış
banner330
Son günlerde İstanbul Beşiktaş ve Kayseri’de gerçekleştirilen ve birçok vatandaşımızla güvenlik görevlimizin şehit düştüğü birçoğunun da yaralandığı hain terör saldırıları üzerine Bayburt Belediyesporlu oyuncularda teröre tepkilerini seramoniye üzerlerinde Türk Bayrağı olan tişörtlerle çıkarak gösterdiler.

Son haftalarda aldığı başarısız sonuçlara rağmen centilmenliği asla elden bırakmayan Belediye Sporlu oyuncuların bu anlamlı hareketi takdirle karşılanırken maçı izlemeye gelen taraftarlarda alkışlarla destek verdiler. Bayburt Belediyespor, centilmenlik adına son derece güzel görüntülerin yaşandığı maçı ise 4-o mağlup tamamladı.




 
İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
Esnaftan Askerimize ve Polisimize Moral Ziyareti
Sonraki Haber
Bayburt Dernekleri Şehitlerimiz için toplandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.