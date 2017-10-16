Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü’nde Dostluk Maçı

Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü ile Trabzon Osmanlı Boks Spor Kulübü hazırlık maçında karşılaştı.

Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü’ne ait salonda gerçekleşen karşılaşmalarda sporcular 28, 30, 31, 32.5, 48, 49, 65 ve 69 kilolarda müsabakalara çıktılar. Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Âdem Köse ve iki kulübün yetkililerinin takip ettiği müsabakalar oldukça çekişmeli geçerken kazanan dostluk oldu.

Sizleri Tebrik Ediyorum

Müsabakalar öncesi açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Yardımcısı Nesimuttin Selçuk ‘’Gençlerimizin sokaktan kurtarılması adına yaptığınız çalışmalardan dolayı sizleri tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Bayburt Belediyesi olarak bu özel ve güzel çalışmada her zaman yanınızda olacağımızı belediye başkanımız adına da buradan belirtmek istiyorum. Gençler bizim geleceğimiz, Gençleri geleceğe en güzel şekilde hazırlamak biz büyüklerin en önemli görevlerinden biridir’’ diye konuştu.

Gelecek Bu Gençlerin Omuzlarında Yükselecek

Geleceğin bu gençlerin omuzlarında yükseleceğine inandıklarını söyleyen Başkan Yardımcısı Selçuk, “Aynı zamanda sporcu bir neslin de yetişmesi gerekiyor. Çünkü spor insanda özveriyi, düzenli bir hayatı da beraberinde getiriyor. Gençlerin bu şekilde hayata da hazırlanacaklarından eminim. Spor diğer taraftan da tabi ki yarışma kültürünü beraberinde getirmektedir. Yıllardan beri şehrimiz adına yapmış olduğunuz bu kazanımlardan ve başarılardan dolayı da başta hocalarınız olmak üzere hepinizi tebrik diyorum. Çünkü bu başarıda hepinizin emeği var. Ve çıtanız yüksek olimpiyatlar. İnşallah bu çıtayı en kısa zamanda gerçekleştirirsiniz. Bizde elimizden gelen desteği veririz. Burası da küçük bir salon olmasına rağmen inanıyoruz ki buradan Türkiye çapında büyük dereceler yapacak gençler yetişecek. Bayburt’umuzun sesini duyuracak” ifadelerini kullandı.

Hedefimiz 2020 Olimpiyatları

Hedeflerinin 2020 Olimpiyatlarına en yüksek sayıda sporcu göndermek olduğunu belirten Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü antrenörü Bekir Paşaoğlu ise Tuğra Boks Spor Kulübü Bayburt Belediyesi Boks Okulu adı altında faaliyetlerine devam edeceğinden bu tanıtım toplantısını ve hazırlık maçını organize ettiklerini söyledi.

Hedefimize Emin Adımlarla Yürüyoruz

6 yıl içinde 20’nin üstünde Türkiye derecesi aldığımızı ve çeşitli kategorilerde milli takıma sporcu gönderdiğimizi ifade etmek istiyorum diyen Paşaoğlu “Olimpiyatlarda başarıya ulaşmak için çıktığımız yolda olimpiyat takımımıza 2 sporcu kazandırmamız hedefimize ilerlediğimizi göstermektedir. Allah nasip ederse bugünden sonra Belediye Başkanımız Sayın Mete Memiş, belediye başkan yardımcılarımız ve tüm ekibin desteğiyle Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü olarak 2020 Olimpiyatlarına 7 tane yetişmiş elit sporcumuz var” dedi.

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