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Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Kulübünden Bir Madalya Daha

4 yıldır Bayburt’a birçok madalya kazandıran Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor kulübünden bir madalya daha geldi. Rize'de gerçekleştirilen Büyükler Türkiye Boks Şampiyonası’nda 52 kiloda ringe çıkan Osman Ali Akbulut rakibini yenerek Türkiye üçüncüsü oldu ve bronz madalya almaya hak kazandı.

Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Kulübünden Bir Madalya Daha
26 Aralık 2017 Salı 15:27

Hedef Avrupa’da Başarı

Akbulut müsabakanın ardından yaptığı açıklamada 2 yıl aradan sonra hem guruplar hem de Türkiye finallerinde aldığı iki madalyayı da Bayburt’a, Belediye Başkanı Mete Memiş’e ve Bayburt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Âdem Köse’ye hediye ettiğini belirterek, ‘’Ocak ayında yapılacak olan U 22 Türkiye Şampiyonasında şampiyonluk elde edip Avrupa’da da başarılı olup ilimizi hak ettiği başarılara ulaştırmak istiyorum’’ ifadelerini  kulandı. 

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