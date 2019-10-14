Bayburt Futbolda 2.Lig,Bal Ligi,Süperamatör li,1.Amatör Lig ve 2. Amatör ligde 37 Futbol takımıyla temsil ediliyor.Bayburt’ta 29 Takım, İstanbul’da 8 takımla temsil ediliyor.

Bayburt’ta 2. Lig Temsilcimiz Bayburt Özelidarespor 2. Lig Kırmızı Gurupta Mücadele ederken,Bayburt Belediyespor ise Bölgesel Amatör Ligde Bayburt’u temsil ediyor.

İstanbul’da Bayburt İsmini İstanbul Bayburt spor Süper amatör ligde 4 gurpta temsil ediyor.İstanbul’da geçen senelerde Süperamatörde temsil eden Bayburt’u Esen Bayburt spor bu yıl 2.Amatör ligde 4 gurupta temsil ediyor.

İşte O Kulüpler..

BAYBURT FUTBOL KULÜPLERİ

1. 2.Lig Kırmızı Gurup , Bayburt Özelidarespor

2. Bal Ligi , BayburtBelediyespor

3. 1.Amatör Lig, Aydıntepe Belediyespor

4. 1.Amatör Lig, Çatıksu FK

5. 1.Amatör Lig, Konursuspor

6. 1.Amatör Lig, Bayburt Kurtuluşspor

7. 1.Amatör Lig, Arpalıspor

8. Amatör Lig, 21 Şubat Hilalspor

9. Amatör Lig, Akşar Belediyespor

10. Amatör Lig, Barem Sancaktepespor

11. Amatör Lig,Başakspor

12. Amatör Lig,Bayburt AkşarBelediyespor

13. Amatör Lig,BayburtBalcaspor

14. Amatör Lig,Bayburt Demirözüspor

15. Amatör Lig,Bayburt Gençlikspor

16. Amatör Lig,Bayburt Hilalspor

17. Amatör Lig,Bayburt Mutluspor

18. Amatör Lig,BayburtPolisgücü

19. Amatör Lig,BayburtSoğukgözespor

20. Amatör Lig,Bayburtspor

21. Amatör Lig,ÇatıksuGençlikspor

22. Amatör Lig,Danişmentspor

23. Amatör Lig,Demirözüspor

24. Amatör Lig,Diyanet Gençlik ve Spor BayburtŞub.

25. Amatör Lig,GökçedereBelediyespor

25. Amatör Lig,Gürbüzspor

27. Amatör Lig,Kurtuluşspor

28. Amatör Lig,Şairzihnispor

29. Amatör Lig,Telekomspor

İSTANBUL (BAYBURTLU) FUTBOL KULÜPLERİ

1. TFF Süperamatör Ligi,5. Gurup İstanbulbayburtspor.

2. TFF U16 Amatör Lig,11.Gurup İstanbulbayburtspor.

3. TFF U14/B Amatör Lig,9. Gurup İstanbulbayburtspor.

4. TFF U12 Amatör Lig,24.Gurup İstanbulbayburtspor.

5. TFF 2.Amatör Lig, Esenbayburtspor

6. TFF U 13 2.Amatör Lig, Esenbayburtspor

7. TFF U17/A 2.Amatör Lig, Esenbayburtspor

8. TFF U15/B 2.Amatör Lig, Esenbayburtspor