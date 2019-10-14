Bayburt Futbolda 2.Lig,Bal Ligi,Süperamatör li,1.Amatör Lig ve 2. Amatör ligde 37 Futbol takımıyla temsil ediliyor.Bayburt’ta 29 Takım, İstanbul’da 8 takımla temsil ediliyor.
Bayburt’ta 2. Lig Temsilcimiz Bayburt Özelidarespor 2. Lig Kırmızı Gurupta Mücadele ederken,Bayburt Belediyespor ise Bölgesel Amatör Ligde Bayburt’u temsil ediyor.
İstanbul’da Bayburt İsmini İstanbul Bayburt spor Süper amatör ligde 4 gurpta temsil ediyor.İstanbul’da geçen senelerde Süperamatörde temsil eden Bayburt’u Esen Bayburt spor bu yıl 2.Amatör ligde 4 gurupta temsil ediyor.
İşte O Kulüpler..
BAYBURT FUTBOL KULÜPLERİ
1. 2.Lig Kırmızı Gurup , Bayburt Özelidarespor
2. Bal Ligi , BayburtBelediyespor
3. 1.Amatör Lig, Aydıntepe Belediyespor
4. 1.Amatör Lig, Çatıksu FK
5. 1.Amatör Lig, Konursuspor
6. 1.Amatör Lig, Bayburt Kurtuluşspor
7. 1.Amatör Lig, Arpalıspor
8. Amatör Lig, 21 Şubat Hilalspor
9. Amatör Lig, Akşar Belediyespor
10. Amatör Lig, Barem Sancaktepespor
11. Amatör Lig,Başakspor
12. Amatör Lig,Bayburt AkşarBelediyespor
13. Amatör Lig,BayburtBalcaspor
14. Amatör Lig,Bayburt Demirözüspor
15. Amatör Lig,Bayburt Gençlikspor
16. Amatör Lig,Bayburt Hilalspor
17. Amatör Lig,Bayburt Mutluspor
18. Amatör Lig,BayburtPolisgücü
19. Amatör Lig,BayburtSoğukgözespor
20. Amatör Lig,Bayburtspor
21. Amatör Lig,ÇatıksuGençlikspor
22. Amatör Lig,Danişmentspor
23. Amatör Lig,Demirözüspor
24. Amatör Lig,Diyanet Gençlik ve Spor BayburtŞub.
25. Amatör Lig,GökçedereBelediyespor
25. Amatör Lig,Gürbüzspor
27. Amatör Lig,Kurtuluşspor
28. Amatör Lig,Şairzihnispor
29. Amatör Lig,Telekomspor
İSTANBUL (BAYBURTLU) FUTBOL KULÜPLERİ
1. TFF Süperamatör Ligi,5. Gurup İstanbulbayburtspor.
2. TFF U16 Amatör Lig,11.Gurup İstanbulbayburtspor.
3. TFF U14/B Amatör Lig,9. Gurup İstanbulbayburtspor.
4. TFF U12 Amatör Lig,24.Gurup İstanbulbayburtspor.
5. TFF 2.Amatör Lig, Esenbayburtspor
6. TFF U 13 2.Amatör Lig, Esenbayburtspor
7. TFF U17/A 2.Amatör Lig, Esenbayburtspor
8. TFF U15/B 2.Amatör Lig, Esenbayburtspor
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