BAYBURT 3 PUANI TEK GOLLE ALDI

Spot Toto 3. Lig 3. Grup'ta evinde Çine Madran spor'la karşılaşan Bayburt Grup 3 puanı tek golle aldı.

Spot Toto 3. Lig 3. Grup'ta Bayburt Grup İl Özel İdare Spor erteleme müsabakasında ligin dibine demir atan Çine Madran spor'u konuk etti.

Gen Osman Stadyumunda başlayan karşılaşmaya temsilcimiz hızlı başladı. İlk dakikalarda üstünlüğü ele alan Topuzoğlu'nun öğrencileri, karşılamamanın 10. dakikasında Süleyman Altıntaş'ın ayağından gelen golle 1-0 öne geçti.

Bu golün ardından daha kontrollü oynayan temsilcimiz, rakibine gol pozisyonu vermese de istediği oyunu sahaya yansıtamadı.

Mücadelenin ikinci yarısına skor üstünlüğüyle giren temsilcimiz, bulduğu net gol fırsatlarını değerlendiremezken 3 puan yine tek golle gelmiş oldu.

Öte yandan geçtiğimiz hafta teknik direktör Erdal İşkar'dan görevi devralan Bülent Topuzoğlu iki maçta iki galibiyet elde etti.

Temsilcimiz Bayburt Grup, 8 Kasım Pazar Günü Saat 13/00 da Lig lideri Kastamonu Sporu konuk edecek.

STAT: GENÇ OSMAN

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi ***,İdris Albayrak***,Ali Orhun Kara***

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR: Taylan Akdoğan xxx, Ali Koçak xx(Dk.61 Hüseyin Emre **), Yener Demirci xx, Uğur Karakoç x, Çağdaş Topal x, Hayri Mert Yomralıoğlu xx( Dk. 90 Ömer*), İbrahim Kongur x(Dk.88 Yunus Emre Yalçın ?), Erçin Ilgaz xx, Selçuk Çalışır xx, Yunus Emre Eserdi xx, Süleyman Altuntaş xx

ÇİNE MADRAN SPOR: Halim *,Osman **( Dk. 66 Hüseyin *),Furkan**,Arif*,Onur**, Mustafa**(Dk. 38 Oğuz**),Mustafa**, Kaan**,Emre**(Dk.78 Mert ?),Muhittin**,Semih**

GOLLER: Süleyman (Dk. 10) (Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor)

SARI KARTLAR: Semih ( Çine Madran spor), Selçuk,Uğur,Yener,Ali (Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor)





