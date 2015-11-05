BAYBURT 3 PUANI TEK GOLLE ALDI

Gen Osman Stadyumunda başlayan karşılaşmaya temsilcimiz hızlı başladı. İlk dakikalarda üstünlüğü ele alan Topuzoğlu'nun öğrencileri, karşılamamanın 10. dakikasında Süleyman Altıntaş'ın ayağından gelen golle 1-0 öne geçti.
Bu golün ardından daha kontrollü oynayan temsilcimiz, rakibine gol pozisyonu vermese de istediği oyunu sahaya yansıtamadı.
Mücadelenin ikinci yarısına skor üstünlüğüyle giren temsilcimiz, bulduğu net gol fırsatlarını değerlendiremezken 3 puan yine tek golle gelmiş oldu.
Öte yandan geçtiğimiz hafta teknik direktör Erdal İşkar'dan görevi devralan Bülent Topuzoğlu iki maçta iki galibiyet elde etti.
Temsilcimiz Bayburt Grup, 8 Kasım Pazar Günü Saat 13/00 da Lig lideri Kastamonu Sporu konuk edecek.
STAT: GENÇ OSMAN
HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi ***,İdris Albayrak***,Ali Orhun Kara***
BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR: Taylan Akdoğan xxx, Ali Koçak xx(Dk.61 Hüseyin Emre **), Yener Demirci xx, Uğur Karakoç x, Çağdaş Topal x, Hayri Mert Yomralıoğlu xx( Dk. 90 Ömer*), İbrahim Kongur x(Dk.88 Yunus Emre Yalçın ?), Erçin Ilgaz xx, Selçuk Çalışır xx, Yunus Emre Eserdi xx, Süleyman Altuntaş xx
ÇİNE MADRAN SPOR: Halim *,Osman **( Dk. 66 Hüseyin *),Furkan**,Arif*,Onur**,
GOLLER: Süleyman (Dk. 10) (Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor)
SARI KARTLAR: Semih ( Çine Madran spor), Selçuk,Uğur,Yener,Ali (Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor)