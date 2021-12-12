Bayburt 1918 FK Bursa zafersporu 2-0’la geçti

Bölgesel Amatör Lig 6 Bölge 2. Grupta mücadele eden Bayburt 1918 FK’mız, 7. hafta maçında sahamızda Bursa Zaferspor’la karşılaştı.

BAYBURTGÜNDEM- Nurtepe Stadı’nda oynanan maçı Buğrahan Dilkan, Onur Tek, Mehmet Özgür İşbilen, Havva Nur Demir hakem dörtlüsü yönetti.

Maçın başından sonuna dek üstün oynayan Bayburt 1918 FK’mız müsabakayı 2-0 kazandı.

4. dakikada Ahmet Gündoğdu’nun yaptığı ortaya güzel bir kafa vuruşu yapan Yiğit Kerem Armutlu takımımızı 1-0 öne geçirdi. Golün ardından baskısını sürdüren takımımız aradığı ikinci golü bulamayınca ilk devre 1-0 önde kapattı.

İkinci devreye de baskılı başlayan Bayburt 1918 FK’mız 73. dakikada Bünyamin Küçükosman’ın pasında Davut Aslan’nın vuruşu ile skoru 2-0’a taşıdık. İlerleyen dakikalarda pozisyona girsek de golü bulamayınca mücadeleyi 2-0 kazandık.

Bu sonuçla Bayburt 1918 FK’mız puanını 16’ya yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Bursa Zaferspor ise 9 puanda kaldı ve dördüncü sırada yer aldı.

Bayburt 1918 FK’mız önümüzdeki haftayı maç yapmadan (BAY) geçecek.

Stat: Nurtepe

Hakemler: Buğrahan Dilkan, Onur Tek, Mehmet Özgür İşbilen, Havva Nur Demir

Bayburt 1918 FK: Murat Coşkun, Kahraman Çetin, Fatih Bektaş, Yahya Kemal Berber, Barış Boylu, Harun Akyel, İlker Gazioğlu, Ahmet Gündoğdu, Bünyamin Küçükosman, Yiğit Kerem Armutlu, Ahmet Emin Aksakal

Yedekler: Fırat Örs, Ozan İsi, Mehmet Yılmaz, Davut Aslan, Ertan Çolak, Enes Topal, Sezer Doğan, Semih Kaya, Ozan Aydın

Teknik Direktör: Zeki Ersoy

Bursa Zaferspor: Batuhan Öz, Tarık Can Yolu, Semih Vatansever, Uğur Vardar, Onur Yalçın, Rıdvan Şengüler, Emre Öztürk, Ömer Şeşen, Kemalata Döner, Nihat Can Demir, Emirhan Türkmen

Yedekler: Emir Kağan Kadalı, Ömer Demirkol, Atakan Ayna, Tolga Çakıcı, Osman Demir, Alperen Topçu, Akif Emre Gönüllü, Barış Atak, Gürkan Sefil, Doğukan Seylan

Teknik Direktör: Metin Vatansever

Goller: 4′ Yiğit Kerem Armutlu, 72′ Davut Aslan