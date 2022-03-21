Bayburt 1918 FK 2-0 Bursa Nilüfer 2021 FK

Bölgesel Amatör Lig 6 Bölge 2. Grupta mücadele eden Bayburt 1918 FK’mız, 15. hafta maçında sahamızda Bursa Nilüfer 2021 FK ile karşılaştı.

BAYBURTGÜNDEM- Kağıthane Nurtepe Stadı’nda oynanan maçı Anıl Şen yönetirken, Fatma Özlem Tursun, Halime Özgündeş, Emre Koçanalı yardımcı hakemlik görevini üstlendi. Mehmet Alemdar ise gözlemci olarak görev aldı.

İlk devresini 1-0 önde kapattığımız maçı 2-0 kazandık. Bayburt 1918 FK’mızın gollerini 6. dakikada Davut Aslan, 76. dakikada da Yiğit Kerem Armutlu attı. Ayrıca Gökhan Koç’un 60. dakikada Ahmet Gündoğdu’nun da 84. dakikada birer topu direkten döndü.

Bu sonuçla Bayburt 1918 FK’mız puanını 33’a yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bursa Nilüfer 2021 FK ise 11 puanda kaldı ve sekizinci sırada yer aldı.

Bayburt 1918 FK’mız önümüzdeki hafta deplasmanda Zaferspor’la karşılaşırken Bursa Nilüfer 2021 FK sahasında Yeniköyspor’la karşılaşacak.

Genel Sekreter Volkan Demirer’in maç sonu açıklamalarda bulundu.

2-0 kazandığımız Bursa Nilüfer 2021 FK maçının ardından Genel Sekreterimiz Volkan Demirer bazı açıklamalarda bulundu.

Volkan Demirer yaptığı açıklamada, “Öncelikle bu soğuk havada stada gelip bizleri destekleyen çok kıymetli hemşehrilerimize teşekkür etmek istiyorum. Maça gelecek olursak, geçen hafta oynayıp 1-1 berabere kalarak arzu etmediğimiz bir skorla ayrıldığımız Bağcılarspor maçının ardından kazanmaktan başka çaremizin olmadığı bir maç oynadık. Maçın başında rakibimize üstünlüğümüzü hissettirerek yoğun baskı kurduk ve 6. dakikada Davut Aslan’ın golüyle öne geçtik. Sonrasında top yine bizdeydi ama istediğimiz ikinci golü bulamadık. İkinci devrede de üstün olan taraf bizdik. 76. dakikada ikinci golü bularak rahatladık. Ayrıca iki topumuzun da direkten dönmesi şanssızlığımız oldu. Aldığımız bu galibiyeti başta bizleri burada yalnız bırakmayan taraftarlarımız olmak üzere tüm camiamıza armağan ediyoruz.

Şampiyonluk için rakibimizin hata yapmasını bekleyeceğiz

Bugün bizden bir saat sonra başlayan Yeniköyspor – Bağcılarspor maçının Yeniköyspor lehine sonuçlandığı haberini aldık. Şimdi bir maç fazlasıyla 3 puan öne geçtik. Artık kalan iki maçımızı kazanıp Bağcılarspor’un hata yapmasını bekleyeceğiz. Çok emek verdik, inşallah emeklerimizin karşılığını alırız” dedi.

Haber: Selim Demirer