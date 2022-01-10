Başkan atıcı Kurtuluş Sporla ilk antrenmanına çıktı. Hedef şampiyonluk.

Bayburt’un en köklü kulüplerinden birisi olan Kurtuluş Spor lig çalışmalarına başladı. -10 derecede zorlu şartlarda kar kış demeden çalışmalarını sürdüren kulübün ilk antrenmanına Kulüp başkanı Ali Vahit Atıcı’da katıldı.

BAYBURTGÜNDEM- Soyunma odasında futbolculara açıklamalarda bulunan Atıcı, oynanılan ligde şampiyonluk hedefiyle birlikte altyapının önemine bir kez daha vurgu yaparak;

“Biz Büyük bir aileyiz bütün kurtuluş Spor kulübü ailesi ve dışarıdaki seyircimiz de çok, arkadaşlar takımı devraldıktan sonra duyan, arayan arayana ,kimisi arıyor biz kurtuluş sporluyuz, biri diyor eski günlerini hasretle özlüyoruz, kimi diyor atamın takımı kimisi dedemin takımı, yani bu takımın farklı bir havası var inşallah o insanlara da layık oluruz güzel bir şekilde çıkarız aslanlar gibi oyunumuzu oynarız savaşır ve hedefimize ulaşırız.

Burada şu soğuk da verdiğimiz emeğin karşılığını inşallah güzel bir şekilde alnımızın teriyle hakkımızı kimse yemeden kendinizden emin istekli aile olarak hocalarımız olsun yönetimimiz olsun hep birlikte Fair-Play çerçevesi içerisinde en önemlisi bu arkadaşlar, bir tane kırmızı kart dahi yemeden, bunu bir de lider olarak taçlandırıp bir şampiyon olmak var böyle bir şekilde bitirirseniz bizim göğsümüz kabarır gururlanırız sizlerde bu havayı yaşamış olursunuz.

HEDEFİMİZ ALTYAPIYI GÜÇLENDİRMEK.

Dediğim gibi hepinizin yaşı genç çıkarsınız bal liginde de aslanlar gibi bölgesellikte o ildeki takımlarla karşılaşırsınız güzel bir hava olur pazar günü bu hafta gidersiniz Maçka da bir hazırlık maçı yapacağız, Gider oradaki o maçı da oynarsınız, gelirsiniz Ligi hazırlanırsınız ligi de bitirdikten sonra seni hem size hem de sizden sonra geleceklere güzel bir takım bırakırsınız.

Bizim hedefimiz çok farklı yine de söyledim size çıtayı hem yükselttik hem de genişlettik, çünkü alt yapılara yöneleceğiz 10 yaş- 25 yaş arasına sizlerin abiliğinizde onlara da ineceğiz indikten sonra da, Ege bölgesinin bir Altınordu’su varsa doğu Anadolu bölgesi ve doğu Karadeniz’in de bir kurtuluş sporu olacak.

Planımız on yıllık 15 yıllık 20 yıllık bir plan çerçevesi içerisinde bunu hep birlikte başaracağız buna da inanıyorum.

Milli eğitim müdür yardımcısı olduğu dönemde yıllarca kulübümüzün başkanlığın yapan ve takıma büyük katkı sağlayan Yavuz Selim Ağın hocamıza da ayrıca teşekkür ederim. Allah razı olsun.

Eski başkanımız Yavuz Çoban ’ada Emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum onun bu zamana kadar ki emeklerini bu sene inşallah şampiyonlukla taçlandırın. Sizden beklentim çok yüksek.” İfadesini kullandı.

Kurtuluş Spor başkanı Ali Vahit Atıcı kulüp yöneticileri Aşkın Kahrıman ve Süleyman Ceylan’la birlikte Eski Başkan Yavuz Çoban’a hediye taktim etti.