Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Önceliğimiz kadınlarımız, önceliğimiz gençlerimiz. Çünkü onlar yarının mimarları ve yarını şekillendiriyorlar. Bu nedenle bakanlığımın ilgi alanına giren konular başta olmak üzere gerek spor gerekse gençlikle alakalı inşallah yatırımlarımız devam edecek." dedi.

Bayburt Belediyesini ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş ile görüşerek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ardından Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneğinde üyelerle bir araya gelen Kasapoğlu, dernek başkanı Selami Köksal ile bir süre sohbet etti.

AK Parti Bayburt İl Başkanlığınca bir düğün salonunda organize edilen seçmenlerle geniş katılımlı toplantıya katılan Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "Bu coğrafyayı ve aziz toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Hem şehitlerimizin aziz hatırası hem de bu aziz vatan, bayrağımız ve ezanımız inşallah ilelebet hep payidar olacaktır. Biz buna inanıyoruz, bunun için çalışıyoruz, bunun için biriz beraberiz." ifadelerini kullandı. Gümüşhane ve Bayburt'un örnek şahsiyetlerle, yiğit kahraman evlatlarla dolu olduğunu anlatan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bayburt'umuzun yiğit insanlarıyla, gençleriyle, kahramanlarıyla ayrı bir gurur duyuyoruz.

İnşallah biz bundan sonraki süreçte bugüne kadar olduğu gibi Bayburt'umuz için çalışmaya, üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Önceliğimiz kadınlarımız, önceliğimiz gençlerimiz. Çünkü, onlar yarının mimarları ve yarını şekillendiriyorlar.

Bu nedenle bakanlığımın ilgi alanına giren konular başta olmak üzere gerek spor, gerekse gençlikle alakalı inşallah yatırımlarımız devam edecek.

" Bayburt'a 4 bin kişilik spor salonu “

Bakan Kasapoğlu, sporu tabana yayma konusunda semt sahalarını yaptıklarını, gelecek dönemde de bunlara devam edeceklerine işaret ederek, "Fakat ben kadınlarımızın bu sahaları yeteri kadar kullanmadıklarını duydum. Neyse eksiklik kullanmaları yönünde onları bildirsinler. Çünkü onları öncelikli olarak bu tesislere davet ediyoruz.

Sizin için şimdi çok modern bir spor salonu inşaatına başlıyoruz. İhalesi tamamlandı, 4 bin kişilik spor salonu. Pek çok ilde olmayan spor salonunu Bayburt'umuza inşa edeceğiz. Bu anlamda inşallah 1,5 yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bayburt İl Özel İdarespor'u ziyaretini hatırlatan Kasapoğlu, "Durumu bizzat müşahede etme şansım oldu. Tesislerin modernizasyonu olmak üzere Bayburtspor'umuza bir katkı sağlayacağız. Şimdiden şampiyonluğunuzun hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu. Kasapoğlu, 31 Mart'a kısa bir süre kaldığına da dikkati çekerek, "Bayburt bizim bu onurlu davanın yanında dik duran bir şehrimiz.

Sizler bu anlamda bizler için özelsiniz. Rekor kıran bir şehirsiniz, inşallah bugüne kadar kırdığınız bu rekorları 31 Mart'ta bir daha kıracaksınız.

Ben bu sizin rekortmenliğiniz ve azminizden bir adım geri durmayacağınıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.