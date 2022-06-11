Azerbaycanlı Boksörlerden Bayburt ziyareti

“Koşabiliyorsan Koş” isimli proje kapsamında Bayburt’ta düzenlenecek olan boks turnuvasına katılmak üzere kente gelen Azerbaycan Boks Takımı, Türkiye Boks Milli Takım Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar ile beraber Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye ziyarette bulundular.

BAYBURTGÜNDEM- Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci kendisinin de eski bir boksör olduğunu ifade ederek genç boksörlere tavsiyelerde bulundu. Kardeş ülke Azerbaycan Boks Takımı’nı Bayburt’ta misafir etmekten dolayı mutluluk duyduklarını söyleyen Pekmezci başarılı bir turnuva geçirmeleri temennisinde bulundu. 1993 yılında Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev zamanında Azerbaycan’a ziyarette bulunduğunu söyleyerek Azerbaycan’dan gelen sporculara hoş geldiniz diyen Pekmezci, “Burası Bayburt, çok eski bir tarih, kültür ve medeniyet şehri. Bayburt’taki boksörlerimiz Boks Milli Takımımızın en iyi sporcularından. Bizim Azerbaycan ile olan dostluğumuz ve kardeşliğimiz çok farklıdır.” İfadelerini kullandı.

Seyfullah Dumlupınar ile misafir boks takımının antrenör ve sporcuları ise Başkan Hükmü Pekmezci’ye misafirperverliği ve kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarı temennisinde bulundular.

Ziyaretin sonunda kardeş ülke Azerbaycan’dan gelen boksörler Pekmezci’ye Azerbaycan Bayrağı takdim ettiler.

Başkan Hükmü Pekmezci ise ziyaret anısına misafirlerine Türk Bayrağı takdim ederek ay yıldızlı rozet ve plaket hediye etti.