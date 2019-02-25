Bayburt İl Özel İdare Spor Genç Osman’da saat 13.00 da başlayan karşılaşmada Anagold 24 Erzincan Sporu ağırladı.

Spor Toto 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Bayburt İl Özel İdare ve Gençlik Spor, Sahasında ağırladığı Anagold 24 Erzincan Sporu 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Bayburt İl Özel İdare, Genç Osman’da ligde 29 puanla 9 sıradaki Anagold 24 Erzincan Spor’u ağırladı.

İlk yarının başlaması ile ilk dakikalardan itibaren gol arayan ev sahibi Bayburt İl Özel İdare Spor Anagold 24 Erzincan Spor karşısında aradığı golü bir çok atak yapmasına rakip kaleye gitmesine rağmen bulamadı. İlk 45 dakika 0-0 sonuçla her iki takım Soyunma odasına girdiler.

İkinci yarının ilk dakikalarında 56 dakika da sahneye çıkan Yusuf Onur çok şık bir vuruşla takımını 1 – 0 öne geçirdi.

Ev sahibi Bayburt Özel İdare galibiyeti taçlandıran daha fazla goller bulmak için ataklar yaparken dakika 63 de Kaptan Emre topu filelerle buluşturarak skoru 2-0 yaptı.

Bayburt İl Özel İdare Spor, rakip Anagold 24 Erzincan Spor’u net skor ile 2-0 galip gelmeyi bildi.

Aldığı galibiyetle 3 puanı hanesine yazdıran 51 puan ile liderliğini devam ettiren Bayburt İl Özel İdare Spor önümüzdeki hafta Cumartesi günü Hatay Payas Spor ile deplasmanda mücadele edecek.

STAD GENÇ OSMAN

Hakemler: SERHAD ÜRKMEZ (xx), MURAT GÜÇLÜ (x), ÖZGÜR TOLGA ÖZCAN (xx)

BAYBURT İL ÖZEL İDARE: Alişan(xxx), Erol(xxx), Ali Kemal (xxx),Selçuk (xxx)( Dk 87 Eser xx), ,Haydar (xx),Yusuf Onur (xxx) ,Emre Hasan (xxx), Feyyaz (xx)(Dk. 80 Yunus xx), Serdar (xx)(Dk. 57 Emre xxx) ,Volkan (xx),İsmet (xxx)

24 ANAGOLD ERZİNCAN SPOR: Yaşar ( x), Muhammet (xx),Erdi (x)(Dk.70 Mustafa x) ,Volkan (xx),Sabit (x)(Dk.72 Talha x) ,Muhammed Enes (x), Sefa (x)(Dk.63 Tuncay xx) ,Hüseyin Cihan (xx),Gökhan (xx) ,Serkan (x)( Dk.60 Ertuğrul x), Uğur (xx)( Dk. 79 Hüseyin xx)

GOLLER: Dk. 56 Yusuf Onur, 63 Emre, Bayburt İl Özel İdare,

SARI KARTLAR: Emre Bayburt İl Özel İdare, Özkan ,Muhammet Anagold 24 Erzincan Spor