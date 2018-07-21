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Ata Sporu Bu Kez Dede Korkut Şölenleri İçin İcra Edildi

Bu yıl 24.’sü organize edilen Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni etkinlikleri kapsamında cirit müsabakası düzenlendi.

Ata Sporu Bu Kez Dede Korkut Şölenleri İçin İcra Edildi
21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:05

Bayburt Belediyesi Cirit Sahası'nda gerçekleştirilen müsabakayı Vali Yardımcıları Tamer Kılıç ve Mutlu Almalı, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk,  kurum müdürleri ve vatandaşlar takip etti.

Kazanan Dostluk Oldu

Bayburt, 21 Şubat, Genç Osman ve Dede Korkut Atlı Spor Kulüplerinin karşılaştığı müsabakalar oldukça heyecanlı anlara sahne oldu. Erol Köprücü’nün hakemliğinde icra edilen müsabakada kazanan dostluk olurken müsabaka sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk takım kaptanlarına günün anısına Bayburt Saat Kulesi’nin Bayburt Taşından yapılmış biblosunu hediye etti.

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Etiketler; #CİRİT #Bayburt
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