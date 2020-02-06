Asbaşkan Saka taraftar ve muhtarlarla bir araya geldi

TFF ‘. Lig’de ki temsilcimiz Bayburt Özel İdare Spor’un Asbaşkanı Tamer Saka, toplantılarına devam ediyor.

Kulübün yaşadığı sorunları çözmek için Bayburt’ta iş adamları, protokol ve basınla toplantılar düzenleyerek maddi ve manevi destek talebinde bulunan Saka, son olarak taraftar grupları ve muhtarlarla bir araya geldi.

Gençlik Merkezinde ki toplantı salonunda taraftar gruplarıyla buluşan Saka, burada yaptığı konuşmada Bayburt spor’un 2. ligde olmasına karşın BAL ve 3. Ligdeki seyirci potansiyelini yakalanmamasından yakındı.

Taraftar gruplarının Bayburt spor için bir ve beraber yürümesi gerektiğini ifade eden Saka,

“Sizden rica ediyorum. Birbiriniz arasında sorun çıksın istemiyorum. Hepimiz Bayburtluyuz. Hepimiz bu takıma sahip çıkalım. Maça gelirken her taraftar 3-5 kişi getirsin yanında rica ediyorum” dedi.

Taraftarlar manevi destek beklediğini vurgulayan Saka,

Takımımız bu ligden düşmez. Kimsenin gücü yetmez buna. Ama bize manevi güç verin. Bayburt’ta kişilerin birbirleriyle olan ilişkileri beni ilgilendirmiyor. Ben bin 200 kilometre yoldan Bayburt Özel İdare spor için geldim. Bundan öncede üzerime düşen görevi yaptım” ifadelerini kullandı.

Muhtarlar Derneğinde muhtarlar ile bir araya gelen Saka, takıma sahip çıkılması konusunda destek istedi.