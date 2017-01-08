Antalya Lara'da özel karşılaşma.

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE SPOR 2 PAYAS SPOR 3

Spor Toto 3. Lig 3. Grubunda mücadele eden Güney temsilcisi Payas Spor ile 3 hazırlık maçını oynayan Bayburt Grup Özel İdare Spor devre arasından yararlanarak kamp yaptığı Antalya'da özel karşılaşmalar serisine devam ediyor. Antalya Lara'da yapılan özel karşılaşmada Payas Spor , Bayburt Grup Özel İdare Spor'u her iki yarıda atılan gollerle 3-2 mağlup etti.Antalya Kundu Miracle oteli tesislerinde yapılan karşılaşmayı Antalya bölgesi hakemlerinde Ömer Kalay, Ömer Çakaş ile Gürcan Aydın yönetti.Karşılaşmanın 36. dakikasında Eşref'in attığı golle Payas Spor 1-0 öne geçti. Müsabakanın 39. dakikasında Bayburt Grup Özel İdare Spor'dan Eren penaltı atışında yararlanarak attığı golle eşitliği sağladı. 1-1.Müsabakanın 57. dakikasında Sinan attığı golle Bayburt Grup Özel İdare Spor'u 2-1 öne geçirdi. Güney temsilcisi Payas Spor, 64. dakikada Deniz'in penaltı golüyle eşitliği sağladı. 2-2.Karşılaşmanın 68. dakikasında Mustafa yıldız attığı golle maçın skorunu belirledi. Bayburt Grup Özel İdare Spor 2 Payas Spor 3