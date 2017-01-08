Antalya Lara'da özel karşılaşma.

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE SPOR 2 PAYAS SPOR 3

Antalya Lara'da özel karşılaşma.
banner330
Spor Toto 3. Lig 3. Grubunda mücadele eden Güney temsilcisi Payas Spor ile 3 hazırlık maçını oynayan Bayburt Grup Özel İdare Spor devre arasından yararlanarak kamp yaptığı Antalya'da özel karşılaşmalar serisine devam ediyor. Antalya Lara'da yapılan özel karşılaşmada Payas Spor , Bayburt Grup Özel İdare Spor'u her iki yarıda atılan gollerle 3-2 mağlup etti.
Antalya Kundu Miracle oteli tesislerinde yapılan karşılaşmayı Antalya bölgesi hakemlerinde Ömer Kalay, Ömer Çakaş ile Gürcan Aydın yönetti.
Karşılaşmanın 36. dakikasında Eşref'in attığı golle Payas Spor 1-0 öne geçti. Müsabakanın 39. dakikasında Bayburt Grup Özel İdare Spor'dan Eren penaltı atışında yararlanarak  attığı golle eşitliği sağladı. 1-1.
Müsabakanın 57. dakikasında Sinan attığı golle Bayburt Grup Özel İdare Spor'u 2-1 öne geçirdi. Güney temsilcisi Payas Spor, 64. dakikada Deniz'in penaltı golüyle eşitliği sağladı. 2-2.
Karşılaşmanın 68. dakikasında Mustafa yıldız attığı golle maçın skorunu belirledi. Bayburt Grup Özel İdare Spor 2 Payas Spor 3

İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.