ANKARA DEPLASMANINDAN PUAN ÇIKMADI

Bayburt Özel İdarespor Ankara Demirspor deplasmanında uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.

TCDD Ankara Demirspor Stadında oynanan maçın ilk yarısında her iki takımda vasat bir futbol sergiledi ve orta saha mücadelesi ağırlıklı geçen maçın 45 dakikası golsüz tamamlandı.

Maçın ikinci yarısına her iki takımda hızlı başladı. Bayburt Özel İdarespor sağlı sollu ataklarla rakip kalede pozisyonlar üretmeye başladı 48 ve 52. dakikalarda iki gol pozisyonu bulan sarı siyahlılar son vuruşlarda başarılı olamadı.

Şampiyonluk mücadelesi veren Ankara Demirspor 69. 72 ve 85. dakikada net gol pozisyonlarından yaralanamadı.

Maçın golsüz bitmesi beklenirken 90+2. dakikada Ankara Demirspor atağında Burak Öksüz topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç ev sahibi ekibin galibiyetiyle tamamlandı.