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ANKARA DEPLASMANINDA 3 GOL 3 PUAN

Bayburt Özel İdarespor, 37. hafta oynadığı deplasman maçında da şaşırtmadı. Temsilcimiz 3 puanı 3 golle aldı.

ANKARA DEPLASMANINDA 3 GOL 3 PUAN
02 Mayıs 2021 Pazar 17:16

Son haftalarda özellikle deplasmandan puanları toplayan Bayburt Özel İdarespor, ligin son sıralarındaki Mamakspor karşısından da 3 puanla ayrıdı. Saat 15.00'te Çubuk İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Bayburt Özel İdarespor, zorlanmadığı rakibini 3-1'lik skorla geçti. Karşılaşmada temsilcimizin gollerini 4. ve 86. dakikada İbrahim Alan, 34. dakikada İlker Sayan attı. Karşılaşmanın 90. dakikasında ise, Deniz Solmaz kendi kalesine golü kaydetti.  Maç 3-1 Bayburt Özel İdarespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

3-1'lik skorun ardından puanını 47'e çıkararak 14. sıradaki yerini koruyan Bayburt Özel İdarespor, 8 Mayıs günü lig onuncusu Pendikspor'u Gençosman Stadyumu'nda ağırlayacak.

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ANKARA DEPLASMANINDA 3 GOL 3 PUAN
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