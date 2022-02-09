Anıl Mehmet Karakulaklı, 47 Kiloda Türkiye Şampiyonu oldu

Bayburtlu Boksörler, Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'ndan madalyalarla döndüler.

BAYBURTGÜNDEM- Adana’nın Kozan ilçesinde düzenlenen Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda Bayburtlu 4 sporcu Türkiye derecesi yaptı.,Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, Adana'da yapılan Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’ndan dercelerle döndü. Şampiyonada 48 kiloda Anıl Mehmet Karakulaklı Türkiye Şampiyonu, 71 kiloda Yusuf İslam Yakut Türkiye ikincisi, 57 kiloda Talha Bayrak Türkiye üçüncüsü, 60 kiloda Furkan Onat Türkiye üçüncüsü oldu.

Türk Milli Takım Antrenörleri Seyfullah Dumlupınar ve Fatih Dumlupınar nezaretinde şampiyonaya katılan sporcuları aldıkları dereceler sonra Milli Takım kampına çağrılmaya hak kazandılar. Bayburt Boks İl Temsilcisi Ertuğrul Akagündüz, Bayburt boksunun geleceğinin emin ellerde olduğunu belirterek, sporcuları ve antrenörleri kutladı.

Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse de Bayburtlu genç boksörlerin başarısından gurur duyduğunu belirterek, boks sporuna çok önem verdiklerini söyledi. Bayurtlu genç boksörlerden uluslar arası başarılar beklediğini aktaran Köse, "Biz onların turnuvalara hazırlanacakları salonları eksiksiz olarak hazır ediyoruz. Onlar da hedeflerini uluslar arası turnuvalar olarak belirliyorlar. Çok çalışacaklar ve hem Bayburt'umuzun, hem de ülkemizin adını tüm dünyaya duyuracaklar" şeklinde konuştu.



