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AN ZENTRUM BAYBURTÖZELİDARESPOR’DA BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Bayburt Özel idare spor’da Başkan dahil, ne Teknik Ekip nede Futbolcularını belirledi. Transferdeki sessizlik devam ediyor.

AN ZENTRUM BAYBURTÖZELİDARESPOR’DA BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR
07 Temmuz 2022 Perşembe 11:31

BAYBURTGÜNDEM-  Başkan Çalışkan Bıraktı’mı? Takım neden Transfer yapmıyor.

TFF 2. Lig 2022-2023 sezonunda mücadele edecek olan An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor’un da yer alacağı takımların grupları yapılan kura çekimi ile belirlendi.

 Geçtiğimiz sezon 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Bayburt Özel İdare Spor, yeni sezonda Beyaz Grupta mücadele edecek. Bu gün itibariyle TFF Hasan doğan Milli takımlar kamp ve eğitim tesislerinde saat 12.de Fikstür çekilecek.

Lig maçları 26-27 Ağustos'ta başlayacak.

An Zentrum Bayburt özel idare sporda herhangi bir hazırlık yok. Geçtiğimiz yıl play-off oynamış takımda, Kulüp Başkanının devam edip etmeyeceği dahi belirsizken, Beyaz Gurupta mücadele edecek rakiplerimiz hazırlıklarını tamamlayıp transferlerini bitirme noktasına geldi.

Bayburt Özel idare spor’da Başkan dahil, ne Teknik Ekip nede Futbolcularını belirledi. Transferdeki sessizlik devam ediyor.

Kulüp Başkanı Çalışkan devam edecek mi.?

Kulüp Başkanı Celil Çalışkan ile  yapılan telefon görüşmesinde ,Başkan Çalışkan  resmi olarak Başkanlığının devam ettiğini ,ancak bu yıl kendisinin devam etmeyeceğini belirtti.

Şehrin ileri gelenleri de  neden sessiz.?

Geçen yıl aldığı sonuçlar ve tüm zorluklara rağmen  Play-off yarı final oynama başarısını göstermiş olan Bayburt özel idare spor,İlimizi en iyi şekilde temsil etmiş(İlimizin tanıtımına büyük katkı sağlamış) olmasına rağmen bu takıma neden kimse sahip çıkmıyor.Şehrin ileri gelenleri  ellerini neden taşın altına sokmuyorlar.

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