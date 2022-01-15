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An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor zorlu maça hazır

TFF 2 Lig kırmızı gurupta ilimizi temsil eden An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor Antalya da sürdürdüğü 2 yarı kamp çalışmalarını bitirerek yarın oynayacağı Sakarya Spor müsabakası için Sakarya'da kampta maç saatini bekliyor.

An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor zorlu maça hazır
15 Ocak 2022 Cumartesi 12:55

BAYBURTGÜNDEM-  Kadrosundan İbrahim Alan,Uğur Mustafa Türk ve Ömer İnan ile yollarını ayıran An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor, Uşak Spordan eski golcüsü Tayyib Kanarya,Isparta 32 Spordan Sol bek Gökhan Yılmaz ,Kahta 02 spordan forvet Volkan Pala ve Niğde Spordan Hemşehrimiz Cumhur Yılmaztürk'ü kadrosuna takviye yaptı. 

Namağlup Lig lideri Sakarya Spor ile yarın saat 13:00 da karşılaşacak An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor'da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor ve yeni transferler ile tam takım maça hazır halde yarını bekliyorlar.

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An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor zorlu maça hazır
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