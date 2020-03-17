Amatörde Şampiyon Arpalıspor

Arpalıspor, Bayburt Amatör Lig'inde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

25 yıllık kulüp tarihinde bir ilk olan şampiyonluk 60 golle taçlandırıldı. Son maçında Bayburt'un en köklü kulüplerinden Kurtuluşspor'la karşılaşan Arpalıspor, karşılaşmayı 3-1 galip tamamlayarak, puanını 31'e yükseltip şampiyonluğunu ilan etti.

Maçın ardından şampiyonluğunu kutlayan Arpalıspor, davul zurna eşliğinde oynanan barlar ve ardından konvoylar halinde atılan şehir turu ile şampiyonluğunu kutladı.

Ahmet Kocatürk'ün Başkanlığını yaptığı kulüpte; Osman Aykaç, Harun Alemdar, Mehmetağa Kosdik, Hayrettin Kosdik ve Hasan Tekin yönetim kurulu üyeleri.

Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur'un da tam destek verdiği Arpalıspor'un Teknik Direktörlüğünü Ülvani Karabacak, genel kaptanlığını ise Bayburt'un amatör futbol tarihinde izi olan Adem Tekdemir üstlendi. Kulüp Başkanı Ahmet Kocatürk, şampiyonluğun ardından kulüpte görev alan yönetici, teknik kadro ve oyuncularını kutladı. Kocatürk, tüm imkanlarını seferber ederek lige katılan diğer takımları, ASKF ve hakem camialarını tebrik etti.

11 maçta 60 gol atıp, kalesinde sadece 4 gol görerek, bitime bir hafta kala 31 puanla namağlup şampiyon olan Arpalıspor, Bayburt Amatör futbol tarihine silinmeyecek bir iz bıraktı. Arpalıspor, Bölgesel Amatör Lig'de Bayburt'u temsil eden Bayburt Belediyespor'un ligde son ikiye kalması halinde direk bir üst lige çıkacak, Bayburt Belediyespor'un ligi daha iyi bir noktada bitirmesi halinde ise, baraj maçı sonrası Bayburt'un BAL Ligi temsilcisi belli olacak.

25 yıl sonra Arpalıspor'u şampiyonluğa kavuşturan kadroda şu isimler yer alıyor:

1- Bayburt Sayımer 2- İlyas Can Karabıyık 3- Orhan Erbay 4- Ümit Akyıldız 5- Sezai Dağ 6- Salih Gürbüz 7- Metehan Türk 8- İbrahim Halil Zencirci 9- Rıdvan Çalışkan 10- Samet Aydoğdu 11- Emirhan Altıkat 12- Tayyip Kahraman 13- Şahin Öztürk 14- Feytullah Bildi 15- Mustafa Başkurt 16- Abdulsamet Toygun 17- Mustafa Kürşat Topçu 18- Semih Kaya