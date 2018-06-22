Bayburt’ta faaliyet gösteren 18 amatör spor kulübüne Genlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından 85 bin TL’lik destek sağlandı. Düzenlenen törenle hediye çeklerini kulüp temsilcilerine takdim eden Vali Pehlivan, “Toplamda 85 bin TL Bayburt İlimizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerimize bu akşam itibariyle teslim ediyoruz. Amatör kulüplerimizin hangi şartlarda ayakta durmaya çalıştıklarını bildiğimiz için bu desteklerin ne kadar değerli olduğunu biliyor ve bu desteği sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

Ülke çapında ve yerelde ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan destekler ile spor alt yapısının geliştirilmesi, sporun ve sporcuların teşvik edilerek sporun erken yaşlardan itibaren bir alışkanlık haline getirilmesinin hedeflendiğini belirten Vali Pehlivan, “Sporun içerisinde birçok değişik dal var. Futbol, basketbol gibi diğerlerine göre daha ön plana çıkmış spor dalları ile birlikte Bayburt ilimizde Türkiye’de sayılı ilde yapılan ata sporumuz cirit gibi bir spor da var. Bu konudaki destekleri ve katkılarından dolayı Bayburt Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Cirit gibi bir ata sporunun kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşatılması gerekir. Özel İdare olarak da amatör kulüplerimize imkanlar ölçüsünde destek sağlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Bayburt’ta sporla ilgili birçok alanda kurslar düzenlendiğine değinen Vali Pehlivan sözlerine şu şekilde devam etti: “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diyoruz. Bunu profesyonel anlamda yapabilenlerin önünü açmaya gayret edip kulüplerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Diğer yandan profesyonel sporcular dışında sporu insanlarımızın yaşam tarzı haline getireceği, gündelik alışkanlığı olacak şekilde benimsetmeliyiz. Bu doğrultuda ‘Kötü Alışkanlıklara Ret, Sporla Sağlıklı Yaşama Evet’ başlığı altında bir proje başlattık. Amacımız erken yaşlardan itibaren gençlerimizi spora yönlendirmek. Gençlerimiz spor yaparsa kötü alışkanlıklardan büyük ölçüde uzak duracaklardır. Sporun disiplinli bir çalışmayı gerektirmesi hasebiyle spor yapan bir insan hangi işi yaparsa yapsın o işte de disiplinli olur. Bu açıdan spor kurslarımıza önem vereceğiz. Bunu sadece söyleyerek değil bizzat yaparak da örnek olmak gerekiyor. Bayburt ilimiz bu tür aktivitelere gerçekten uygun bir il. Yirmi beş bine yakın genç öğrenci nüfus var. Biz bu gençlerimize ilgili kurumlarımız, spor kulüplerimiz aracılığıyla gerekli ortamı sağlamakla mükellefiz.”

Vali Pehlivan spor için gerekli alt yapı yatırımlarının her geçen gün arttığına işaret ederek, “Spor altyapısını geliştirmek üzere birçok yatırım hayata geçti ve geçmeye devam ediyor. Spor Toto kaynakları vasıtasıyla Özel İdaremizin planladığı 6, belediyemizin de 10 adet semt sahası var. Bunların bir kısmı yapıldı bir kısmı yapılacak. Stadyum tribünümüz bir taraftan yapılıyor. Tartan zeminine varana kadar yapılacak ve inşallah sene sonunda tamamlanacak. Türkiye’de sayılı illerde bulunan 4 bin kişilik spor salonu ihale edildi, bir iki yıl içerisinde faaliyete geçecek. Bizlere ve kulüplerimize düşen bu yatırımların işlevselliğini sağlamak. Bayburt ilimizde inşallah el birliğiyle gençlik ve spor hizmetlerini daha ileri noktalara taşıyacağız. Devletimizin ve hükümetimizin sağlamış olduğu imkânları en iyi şekilde değerlendireceğiz.” dedi.

Belediye Başkanı Mete Memiş ise Bayburt Belediyesi olarak amatör spor kulüplerine birçok destek sağladıklarını ve bu destekleri sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Genlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Adem Köse de Bayburtlu sporcuların farklı alanlarda 32 Türkiye derecesi elde ettiğini ve sporcuların Vali Pehlivan ile Başkan Memiş tarafından altınla ödüllendirildiğini bildirdi.

Tören Vali Pehlivan ile Belediye Başkanı Mete Memiş’in kulüp temsilcilerine hediye çeklerini takdimiyle sona erdi.

Törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Adem Köse ile amatör spor kulübü temsilcileri katıldı.

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