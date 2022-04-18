Adıyaman deplasmanından bir puan

An Zentrum Bayburt Özel İdarespor deplasmanda mücadele ettiği Adıyaman FK ile 1- 1 kalarak kendi evine 1 puanla döndü.

BAYBURTGÜNDEM- Ev sahibi Adıyaman FK düşme hattından uzaklaşmak için çıktığı maça iyi başlayan taraf oldu. Dakikalar ilerledikçe oyunun kontrolünü eline alan An Zentrum Bayburt Özel İdarespor rakip sahada etkili olmaya başladı. Adıyaman FK maçın 27 ve 32. dakikalarında yakaladığı gol pozisyonlarını kaleci Zülküf engelledi. Maçın 45. dakikasında atak geliştiren An Zentrum Bayburt Özel darespor’dan Emre Şahin ceza sahası içerisinde kaleci Türker tarafından düşürülünce maçın hakemi Ferudun Daldaş penaltı noktasını gösterdi. Topu penaltı noktasına diken An Zentrum Bayburt Özel İdarespor’un golcüsü Tayyip Kanarya’nın penaltı atışını kaleci Türker kurtardı. Kaçan penaltı sonrası korner atışı kazanan An Zentrum Bayburt Özel İdarespor sağ kanattan Sefa Narin’in ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen İlker Sayan kafa vuruşuyla topu kaleci Türker’in üzerinden ağlara gönderdi 1-0. Maçın ilk devresi bu sonuçla tamamlandı. Maçın ikinci yarısı iki takımın karşılıklı ataklarıyla başladı. Ev sahibi Adıyaman beraberlik golü için kanatlardan atak geliştirmeye başladı. 63. dakikasında Tayyip Kanarya yaptığı faul sonrası hakemden ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. 78. dakikada golün sahibi İlker Sayan kaleci Türker’le karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı attı. Dakikalar 81’i gösterdiğinde Emin Aytunay’ın ortasında ceza sahası içerisindeki karambolu iyi değerlendiren Eren Tokat sol ayağıyla topu ağlara göndererek beraberliği sağladı 1-1. 86. dakikada An Zentrum Bayburt Özel İdarespor ‘dan Onur Kolay’ın topu direkten döndü. Maçın 6 dakikalık uzatma süresinde karşılıklı ataklar yaşanmasına rağmen başka gol olmayınca her iki takımda sahan birer puanla ayrıldılar. 90 dakikası 1-1 biten maçta An Zentrum Bayburt Özel darespor puanını 57’ye Adıyaman FK ise 37’ye çıkardı. An Zentrum Bayburt Özel darespor 24 Nisan Pazar günü kendi evinde Afjet Afyonspor ‘la karşılaşacak