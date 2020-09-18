Adem Köse, asaleten Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürü oldu

Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini yaklaşık 3 yıldır vekaleten yürüten Adem Köse, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle göreve asaleten atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Genel Müdürlük ve Müdürlüklere ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse de asaleten atanan isimler arasında yer aldı. Köse, atamanın Resmi Gazetede yer almasının ardından gazetemize yapmış olduğu açıklamada, "Bayburt'u tüm spor dallarında Türkiye'de en iyi noktalara getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.

Bize bu görevi layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Naci Ağbal'a, Milletvekilimiz Fetani Battal'a, Valimiz Cüneyt Epcim'e, görev yaptığı süre boyunca desteklerini bizden eksik etmeyen geçmiş dönem milletvekillerimize, il başkanlarımıza ve büyüklerimize teşekkür ediyorum" dedi.



