3.Ligde rekor kırdık

Bayburtgrup 3.Ligde rekor kırdı. Bayburt Grup Özel İdare Spor deplasmanda Çine Madranspor’u 2-0 yenerek puanını 48 yaptı.

3.Ligde rekor kırdık
banner330

 Bayburt Grup Özel İdare Spor deplasmanda oynadığı Çine maçının ikinci yarısında attığı iki golle 3 puanı alırken gruptaki puanını da 48’e çıkarmış oldu.
Çine Madranspor, kendi sahası ve seyircisi önünde Bayburt Grup Özel İdare ile yapmış olduğu karşılaşmada 3 puanı rakibine kaptırdı. Çine Madranspor 23 puanda kalırkenBayburt Grup Özel İdare ise puanını 48'e çıkardı.

23'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bayburt Grup Özel İdare’den Süleyman'ın uzaktan çekmiş olduğu şutu kaleci Taylan parmaklarıyla topu çıkardı. Çine Madranspor 30'uncu dakikada Ramazan atağıyla sağ kanattan ceza alanına yapmış olduğu ortaya yükselen Çağlar'ın sert kafa vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı. İkili mücadele sonucu 68'inci dakikada Bayburt, ceza sahasının hemen dışından serbest vuruş kazandı. Murat'ın direkt kaleye gönderdiği topu Taylan uzanarak parmaklarının ucuyla kornere çıkardı. Bayburt Grup Özel İdare 81'inci dakikada Erçin'in ceza sahası içine yapmış olduğu ortayı göğsüyle yumuşatıp önüne alan Oltan, yaptığı sert vuruşla topu ağlara attı. 0-1.
Bayburt Grup Özel İdare’den Yunus Emre Yalçın 89'uncu dakikada ceza alanı dışından kaleyi yokladı, kaleci Taylan'dan dönen topu takip eden Oltan, boş pozisyonu gole çevirerek skoru belirledi: 0-2.
STAT: Yüksel Yalova
HAKEMLER: Sezer Yalçın (x), Tuncay Çalıkoğlu (x), Oğuz Kağan Çalışır (x)
 ÇİNE MADRANSPOR: Taylan (xxx)- Yunus Can (x), Arif (xx), Hüseyin (x), Mert (x) (Dk.32 Muhittin x), Çağlar (xx), Barış (x), Atilla (xx), Mustafa Acar (xx), Ramazan (xx) (Dk.68 Furkan xx), İbrahim (x) 
BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: Can (xx)- Yener (xxx), Uğur (x) (Dk.46 İbrahim xx), Yunus Emre Yalçın (xxx), Erçin (xx), Yunus Emre Eserdi (xx), Murathan (xx) (Dk.62 Murat xxx), Yasin (xxx) (Dk.90 Sergen), Ömer (xx), Oltan (xxxx), Süleyman (xx)
GOLLER: Dk.81, Dk.89 Oltan (Bayburt Grup Özel İdare)
SARI KARTLAR: Barış, Arif, Muhittin (Çine Madranspor)

Haftanın maç sonuçları
Çine Madranspor – Bayburt Grup Özel İdare: 0-2
Manavgatspor – Körfez İskenderunspor: 0-0
Bergama Belediyespor – Çorum Belediyespor: 1-3
Sandıklıspor – Niğde Belediyespor: 2-1
Çatalcaspor – Gölcükspor: 0-1
Van BBSK – Kastamonuspor 1966: 1-2
DardanelsporDarıca Gençlerbirliği: 0-1
Batman Petrolspor – 24 Erzincanspor: 1-3
Tavşanlı LinyitsporBeylerbeyispor: Yrdk.



Etiketler; #bayburtspo #bayburtgurup #BAYBURTGRUP #bayburt belediyespor #konursuspor #Bayburt #Yunus Emre Yalçın #Taylan #Oltan #Çine Madranspo #Bayburt Grup Özel İdare #Tavşanlı Linyitspor #Beylerbeyispor #Dardanelspor #Darıca Gençlerbirliği
İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
İlişkili Haberler
OSMAN KAYMAK TUNCELİ KAMPINDA BAYBURTSPORU ZİYARET ETTİ
OSMAN KAYMAK TUNCELİ KAMPINDA BAYBURTSPORU ZİYARET ETTİ
BAYBURTSPOR- 2 AYVALIKGÜCÜ -0
BAYBURTSPOR- 2 AYVALIKGÜCÜ -0
BAYBURTSPOR’DA GÖZLER SAKARYA MAÇINA ÇEVRİLDİ
BAYBURTSPOR’DA GÖZLER SAKARYA MAÇINA ÇEVRİLDİ
BAYBURTSPOR PENDİK TESİSLERİNDE SON ANTREMANINI YAPTI
BAYBURTSPOR PENDİK TESİSLERİNDE SON ANTREMANINI YAPTI
Bayburtspor İstanbul Deplansmanından puan çıkartamadı
Bayburtspor İstanbul Deplansmanından puan çıkartamadı
BAYBURTSPOR’DA HEDEF 3 PUAN
BAYBURTSPOR’DA HEDEF 3 PUAN
Önceki Haber
KURTULUŞUN 98.YILI İSTANBULDA KUTLANDI
Sonraki Haber
Ne Süper Lig'de zirvede
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.