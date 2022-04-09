3 PUAN YİNE 90 + DA GELDİ

An Zentrum Bayburt Özel İdare spor kendi evinde mücadele ettiği Niğde Anadolu FK’yı uzatma dakikalarında attığı golle 4-3 mağlup ederek puanını 56’ya yükseltti.

BAYBURTGÜNDEM-

Genç Osman Stadyumu'nda saat 15.00'te başlayan An Zentrum Bayburt Özel İdare spor 3-1'e önde olduğu maçta, 3 dakikada 2 gol yiyerek durumu 3-3'e getirdi.

Son çeyreği oldukça heyecanlı geçen maçın 90 dakikası 3-3 sonuçlandı. 5 dakika uzatılan maçın uzatma dakikalarının 5. dakikasında penaltı kazanan An Zentrum Bayburt Özel İdare spor, Ömer Yıldız'la golü bularak maçtan 4-3 galip ayrıldı.

Genç Osman Stadyumu'nda saat 15.00'te oynanan karşılaşmayı Fevzi Erdem Akbaş, Önder Çalış, Kenan Özcan üçlüsü yönetti. Karşılaşmanın ilk 45 dakikası seyir zevki düşük bir oyuna sahne olurken, toplamda yaşanan 4 net pozisyonunun 3’ü gol oldu.

Karşılaşmanın 30. dakikasında İlker Sayan, sağdan rakibini çalımlayarak girdiği ceza sahasında topu kaleye paralel çıkardı. Topa gelişine sert vuran Gökdeniz Varol, kaleci Enes’i avladı. 1-0 Golün hemen ardından Niğde Anadolu FK beraberlik için bastırdı. 34. dakikada Eren Aydın’ın ceza sahası dışından sert vuruşu ile Zülküf’ü çaresiz bıraktı. 1-1

Müsabakanın 39. dakikada Tayyib Kanarya zor olanı başardı. Sağdan gelen köşe atışında kafalardan seken topa en son Tayyib Kanarya kafa ile vurdu. Kanarya, 4 metre mesafeden topu dışarı attı. 41. dakikada ise Tayyib Kanarya, takımını öne geçiren golü attı. Kornerden gelen topa gelişine sol ayağı ile sert vuran Tayyib Kanarya topu filelerle buluşturdu. 2-1 Maçın ilk yarısı An Zentrum Bayburt Özel İdare spor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı ilk 45. dakikaya oranla daha hareketli geçti. 55. dakikada Yunus’un asisti ile ceza sahasına giren Gökdeniz Varol sol ayağı ile topu filelerle buluşturdu. 3-1 .

Niğde Anadolu FK, 61. dakikada Atalay Yıldırım, 65. dakikada Metehan ile iki gol bularak durumu 3-3’e getirdi. 3 dakikada 3-3 şokunu yaşayan An Zentrum Bayburt Özel İdare spor, maçın son çeyreğinde baskısını artırdı. An Zentrum Bayburt Özel İdare spor baskısını artırdığı dakikalarda kontra ataktan kalesinde zor anlar da yaşadı. 80. dakikada Niğde Anadolu FK’dan Atalay Yıldırım, sağdan gelen ve kaleci Zülküf’ü boşa çıkaran topu kaleye vuramadı.

90 dakikası 3-3 biten ardından 5 dakika uzatma oldu. Uzatma dakikalarının 5. Dakikasında Sefa’ya yapılan hareket sonrası hakem temsilcimizin lehine penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu Ömer Yıldız gole çevirdi. Karşılaşma 4-3 An Zentrum Bayburt Özel İdare spor’un galibiyeti ile sona erdi.

Puanını 56’ye yükselten An Zentrum Bayburt Özel İdare spor, ligde 7. sıraya yükseldi. An Zentrum Bayburt Özel İdare spor, 13 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 14.00’te Genç Osman Stadyumu’nda Soma spor’la karşılaşacak.

STAT: GENÇ OSMAN

Hakemler: FEVZİ ERDEM AKBAŞ (XX),ÖNDER ÇALIŞ (XX), KENAN ÖZCAN (XX)

AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE: Zülküf (xx) ,Tarık (xx)( Dk. 84 Gökhan x),Sefa (xx ),Onur (xx) ,Gökdeniz (xxx)( Dk.64 Emre x), İlker (xxx),Mehmet (x),Uğur Aygören (xx),Yunus Emre (xxx),Tayyib (xx)(Dk.64 Ömer Yıldız xx) , Ömer (xxx),

NİĞDE ANADOLU FK: Enes (xx),Tayfun (x) ,Emre (xx)( Dk 60 Barışcan xx),Alperen (x),Yiğit (xx),Eren (xx)(Dk 85 Arda x),Çağatay (xx) (Dk. 60 Atalay xx),Mahmut (xx),Burak ( xx)(Dk.84 Hüseyin xx),Metehan (xx),Sarper (x) (Dk 70 Musa xx),

GOLLER: Gökdeniz,(31, 55),Tayyib (41), Ömer Yıldız (90+6 (P) (A Z BAYBURT),Eren(35),Atalay (62),Metehan (65) (NİĞDE ANADOLU FK)

Sarı kartlar: Mahmut, Enes (Niğde Anadolu FK )