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3 PUAN BAYBURT'A UZAK

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta 10. hafta mücadelesinde Bayburt Grup İl Özel İdare Gençlik Spor, Bergama spor'u ağırladı.

3 PUAN BAYBURT'A UZAK
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 İlk yarıya hızlı başlayan Bergama spor, henüz 5'incı dakikada Berkant İstanbul'un kafa vuruşuyla attığı golle 1-0 öne geçti.

Golün ardından Bayburt Grup ataklarını sıklaştırsa da Bergama defansını bir türlü geçemedi. karşılaşmanın ilk yarısı Bergama spor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda aynı futbolunu devam ettiren Bayburt Grup istediği gole bir türlü ulaşamazken, sert geçen mücadelede hakemin son dakikada verdiği kararlar Bayburt Grup taraftarının ve futbolcuların tepkisine neden oldu.  

Bayburt Grup, kendi saha ve seyircisi önünde güçlü rakibi karşısında puan çıkaramadı. Bergama 3 puanı tek golle alarak önemli bir deplasmanı geride bıraktı.

STAT: Bayburt Genç Osman Stadı

 

HAKEMLER: TAYFUR ÖZKAN * ,OĞUZ KAAN ÇALIŞIR*,TUNAY ATEŞ *

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: Taylan **, Erçin**,Süleyman** , Yunus Emre **,Yener** ,Ali *( Dk. 87 Ömer) ,Yunus *( Dk.74 Samet ), H.Emre** , Uğur*,Selçuk *(Dk.46 H.Mert  *)

 

BERGAMA BELEDİYE SPOR: Salih **,Muhammet **,Fuat** ,Önder **( Dk.79 Tuncer) ,Birhan**,Harun  **,Metehan**,Muhittin **,Berk *,Berkant**(Dk.88 Abdullah),Yavuz **(Dk. 87 Mert)

 

 GOLLER: Dk.5 Berkant (Bergama ) 

SARI KARTLAR:  Yener, Ercin, (Bayburt Grup Özel İdare Spor),Fuat,Önder,Harun,Muhittin, ( Bergama  Spor)

KIRMIZI KARTLAR. (Muhittin Bergama spor )


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