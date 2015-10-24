3 PUAN BAYBURT'A UZAK

İlk yarıya hızlı başlayan Bergama spor, henüz 5'incı dakikada Berkant İstanbul'un kafa vuruşuyla attığı golle 1-0 öne geçti.

Golün ardından Bayburt Grup ataklarını sıklaştırsa da Bergama defansını bir türlü geçemedi. karşılaşmanın ilk yarısı Bergama spor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda aynı futbolunu devam ettiren Bayburt Grup istediği gole bir türlü ulaşamazken, sert geçen mücadelede hakemin son dakikada verdiği kararlar Bayburt Grup taraftarının ve futbolcuların tepkisine neden oldu.

Bayburt Grup, kendi saha ve seyircisi önünde güçlü rakibi karşısında puan çıkaramadı. Bergama 3 puanı tek golle alarak önemli bir deplasmanı geride bıraktı.