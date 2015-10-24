3 PUAN BAYBURT'A UZAK

Golün ardından Bayburt Grup ataklarını sıklaştırsa da Bergama defansını bir türlü geçemedi. karşılaşmanın ilk yarısı Bergama spor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda aynı futbolunu devam ettiren Bayburt Grup istediği gole bir türlü ulaşamazken, sert geçen mücadelede hakemin son dakikada verdiği kararlar Bayburt Grup taraftarının ve futbolcuların tepkisine neden oldu.
Bayburt Grup, kendi saha ve seyircisi önünde güçlü rakibi karşısında puan çıkaramadı. Bergama 3 puanı tek golle alarak önemli bir deplasmanı geride bıraktı.
STAT: Bayburt Genç Osman Stadı
HAKEMLER: TAYFUR ÖZKAN * ,OĞUZ KAAN ÇALIŞIR*,TUNAY ATEŞ *
BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: Taylan **, Erçin**,Süleyman** , Yunus Emre **,Yener** ,Ali *( Dk. 87 Ömer) ,Yunus *( Dk.74 Samet ), H.Emre** , Uğur*,Selçuk *(Dk.46 H.Mert *)
BERGAMA BELEDİYE SPOR: Salih **,Muhammet **,Fuat** ,Önder **( Dk.79 Tuncer) ,Birhan**,Harun **,Metehan**,Muhittin **,Berk *,Berkant**(Dk.88 Abdullah),Yavuz **(Dk. 87 Mert)
GOLLER: Dk.5 Berkant (Bergama )
SARI KARTLAR: Yener, Ercin, (Bayburt Grup Özel İdare Spor),Fuat,Önder,Harun,
KIRMIZI KARTLAR. (Muhittin Bergama spor )