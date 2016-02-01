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​3 MAÇTA 9 PUAN..HEDEFE AZ KALDI.

Bayburt Grup Özel İdare Gençlikspor, Spor Toto 3. Lig’in 23. haftasında sahasında Manavgatspor'u ağırladı.

​3 MAÇTA 9 PUAN..HEDEFE AZ KALDI.
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 Saat 13.00'da Genç Osman Stadyumunda oynanan karşılaşmaya Bayburt Grup iyi başladı. Kaygan zeminde oynanan mücadelede oyuncular güçlükle ayakta kalabildi. İlk yarıda üstünlüğü tamamen eline geçiren Bayburt Grup, rakibi karşısında net gol fırsatları bulmasına rağmen meşin yuvarlağı bir türlü ağlarla buluşturamayan taraf oldu. 

Müsabakanın ikinci yarısına iyi başlayan taraf Manavgatspor ise, 55. dakikada Süleyman Altuntaş'ın ceza sahası içerisinde rakibine müdahalesi sonucu penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Feyyaz Belen, topu ağlarımıza gönderdi. 

Bu golün ardından toparlanmaya çalışan temsilcimiz, aradığı golü oyuna 58. dakikada giren Bayburt Grup'un son transferi olan Murat Akgül'ün kafa golüyle buldu. 
Golün ardından oyunu iyice rakip sahaya yıkan temsilcimiz, gol arayışlarını sürdürse de istediği gole bir türlü ulaşamadı.  Maçın 83. dakikasında ise, Manvgatsporlu oyuncu Onur Özcan'ın kafa vuruşuna engel olmayarak tekrar geriye düştü. 

Yediği golün ardında maçı bırakmayan temsilcimiz mücadelenin son 5 dakikasında nefes kesen bir futbol sergiledi. Son 5 dakika içerisinde oyunu rakip ceza sahası içerisine yıkan temsilcimiz 86. dakikada Murathan Buruş'un kullandığı frikikle beraberlik golünü kaydetti. 

90. dakikada yine bir frikik atışı kazanan temsilcimizde Murathan yine topun başına geçen isim oldu. Murathan'ın vuruşunda top kaleciden dönerken Ömer Esenkaya'ya da çarparak filelerle buluştu. 

Karşılamnın skorunu belirleyen gol ise uzatma dakikalarında geldi. Murathan'ın çevirdiği topu önünde bulan Hüseyin Emre Durmuş, meşin yuvarlağı boş kaleye bıraktı. 

STAT: GENÇ OSMAN

 

HAKEMLER: SABİT SELVİ**,LEVENT ÇAKIR**,CANKUT GÖNENÇ**

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR: Can Avcı xxx, Ali  xx( Dk. 82 Hüseyin E. xx),Uğur xx(Dk. 66 İbrahim xx), Yunus Emre xx( Dk. 58 Murat Akgül xxx), Ömer x xx, Yunus E. Eserdi xx, Oltan xxx, Süleyman Altuntaş xx,

MANAVGAT SPOR: İsmail x,Fikret x,Anıl x,Baran x(Dk.88 Mustafa x),Feyyaz xx, Halil x( Dk.65 Ferhat),Emre xŞerif x,Onur xx, Burak xx, Ahmet x(Dk.78 Kemal x)

 GOLLER: DK.69 Murat Akgül, Dk.86 Murat Buruş, Dk.89 Ömer, Dk.90 Hüseyin Emre ( Bayburt Grup Özel İdare), Dk.56 Feyyaz, Dk.82 Burak ( Manavgat Spor)

SARI KARTLAR: Ali, Süleyman (Bayburt Grup),Anıl, Onur, Şerif,

 







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