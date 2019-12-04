3 ARALIK “DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ”GENÇOSMAN DA ANTRENMAN

Bayburt Özel İdare Sporlu sporcular Özel Eğitim alan öğrencilerle “ 3 Aralık Dünya Engelliler Günü “ Etkinliğinde bir araya geldiler.

TFF 2 Lig Kırmızı Gurupta Mücadele eden Bayburt Özel İdare Sporlu takımın Futbolcuları “3 Aralık Dünya Engelliler Günü “ Etkinliğinde Bayburt Özel Eğitim Meslek Okulunda “Özel Eğitim Alan Öğrenciler” ile Genç Osman Stadyumunda Yapılan Antrenman’da bir araya gelerek futbol oynadılar.

Bayburt Özel İdare Spor olarak; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliğinde toplumsal farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmalarına katkı sunmak amacı ile Futbolcular ile Özel Eğitim Alan Öğrencileri buluşturduklarını belirten Bayburt Özel İdare Spor Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Bayram ; “ Bu birlikteki amacımız; onların dünyalarında uzaktan seyrettikleri veya erişemedikleri, Futbolcular ile kaynaştırıp birleştirmek ve mutluluklarına ortak olmaktı.

“Engelsiz Bir Dünya İçin” engelleri ortadan kaldırmak onların Dünyalarına ortak olmak ve onları da yaşadığımız ana ortak etmek adına tüm insanlığı duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.

Futbolcular ile çift kale maç oynayan ve Takımın Kalecileri Alişan, Yunus Emre,Burak ve İsmail'e penaltı atışı kullanan öğrencileri mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Bayburt Özel İdare Sporlu Futbolcular ile Öğrencilerin toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik sona erdi.